El Galliner proposa una acció participativa per il·luminar Manresa a les 21:21h

L'Associació Cultural El Galliner de Manresa, administradora de la Festa de la Llum, organitza per aquesta nit de diumenge l'Acció 21.21.21, una activitat participativa en què convida la ciutadania a sortir a finestres i balcons i a l'hora màgica de les 21:21 del dia 21 de febrer del segle XXI encenguin un llum, llanterna, espelma... per il·luminar tots plegats Manresa. A aquesta hora i només durant 2 minuts es pretén que Manresa sigui la ciutat més lluminosa.

Poc abans de les 21:21h hi haurà tres coets d'avís. El primer a les 21 h 15 minuts per preparar-se i sortir a les finestres o balcons. El segon a les 21 h 18 minuts. A aquesta hora sonarà per les emissores de Ràdio Manresa (95.8 FM i 1530 OM-Cadena Ser) la música dels 'Els Goigs de la Llum' que Manel Camp amb el grup manresà Fusioon va compondre a finals dels anys 70. El tercer avís, a les 21 hores i 21 minuts serà per encendre els artilugis lluminosos. I per uns breus moments (2 minuts) i des de 21 punts repartits per tots el barris de Manresa, es farà La Llum.

Amb aquesta acció breu, però intensa, El Galliner vol recordar i honorar tots els manresans i manresanes que lluiten i treballen diàriament i amb generositat per millorar la qualitat de vida a la nostra ciutat. Com ho van fer, fa prop de 700 anys, per construir una Séquia, malgrat els obstacles que es van trobar, els beneficis de la qual encara ara els estem gaudint.

Entrades exhaurides per assistir a la xerrada 'Un passeig per teatres i cinemes de Manresa', dilluns a la Plana de l'Om

Per altra banda, de cara a dilluns, 22 de febrer, ja hi ha exhaurides les entrades per a les 2 darreres sessions d''Un passeig per teatre i cinemes de Manresa' a càrrec de Francesc Comas, tant per les 12h com per les 18h. Recordem que es tracta d'una xerrada que fa un recorregut virtual pels espais teatre i cinemes més signi­catius de la ciutat, a partir de fotogra­es, cartells, programes de mà i també de testimonis que conserven records i històries viscudes als cinemes i teatres de Manresa.