Òmnium reclama a Manresa l'amnistia per a totes les persones represaliades del Bages-Moianès

A Manresa, Òmnium Cultural ha fet un acte on ha convocat algunes de les persones represaliades per l'Estat espanyol de la comarca. Entre ells s'ha comptat amb la participació de l'Ivet, la Júlia, el Joel, el Martí, la M. Àngels, l'Eudald, el David C., la Sílvia, la Mònica O., l'Esteve, el Jordi, el Noah, la Mònica M., David C. (encausats pel tall a la Jonquera); i Maribel Sabaté (mare Anna Gabriel, exiliada) i Jordi Pesarrodona.

La presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, ha afirmat, citant el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que "tenim molt clar que la fi de la repressió mai no vindrà de renúncies, ni de penediments, ni de reformes parcials del codi penal, ni d'indults, com intenta fer-nos creure el govern de l'Estat espanyol. L'amnistia és l'única possibilitat real per a l'inici de la negociació democràtica i és l'única via que abraça el conjunt dels represaliats". A més, davant de les persones represaliades que han participat en l'acte ha recordat que "no deixarem mai soles les 3,000 persones represaliades. És per tots vosaltres que reclamem l'amnistia, pels presos polítics i els exiliats, però també per totes les persones anònimes que s'hi han deixat la pell defensant i exercint els drets i les llibertats".

Òmnium Cultural ha donat un nou impuls, aquest cap de setmana, a la recollida massiva de signatures al carrer per demostrar l'ampli suport de la societat civil i el gran consens de país a favor de l'amnistia. Després de l'èxit de les anteriors recollides de desembre i gener, l'entitat que presideix Jordi Cuixart torna a desplegar, vetllant pel compliment de les mesures sanitàries de tots els participants, més d'un centenar de punts fixos de signatura arreu del país per recollir suports, en el marc de l'acord de l'independentisme per aprovar una llei d'amnistia que abraci tots els represaliats, i coordinats amb la resta d'entitats que donen suport a l'amnistia. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Cornellà de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Manresa, Figueres, Amposta o Bellver de Cerdanya són algunes de les localitzats on es compatarà amb la participació de persones represaliades per l'Estat i amb causes obertes a qui també abraçaria l'amnistia.