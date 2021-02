Manresa ja té un pas zebra que detecta els vianants

El carrer de Francesc Moragas, a la cruïlla amb el carrer del Cós, ha estrenat el primer pas zebra que, quan detecta que hi ha vianants, s'il·lumina de color vermell. L'Ajuntament l'ha instal·lat recentment i, a partir de dilluns, n'instal·larà un altre a l'accés de l'Hospital Sant Joan de Déu.

En el pas de vianants del Francesc Moragas amb Cós s'han col·locat dos senyals verticals, un a cada banda, i unes balises de led al paviment de color ambre intermitent que es posen de color vermell quan detecten els vianants mitjançant uns sensors de presència.

La instal·lació forma part del projecte Manresa a Pas Segur, que va presentar el Montepio de Conductors de Manresa-Berga i que va ser seleccionat per la ciutadania dins els Pressupostos Participatius 2019. Tal com va explicar el Montepio quan va presentar la proposta, en els passos de vianants hi ha dos riscos principals per a la seguretat viària: la manca de visibilitat, tant de conductors com de vianants, i sovint per la foscor de l'indret, i l'excés de velocitat. El seu projecte volia donar solució a aquests dos problemes. D'una banda, amb la implantació de passos de vianants amb sensors de presència que, de nit o en condicions atmosfèriques de poca visibilitat, quan detecten algú disposat a creuar s'il·luminen amb balises led al paviment i dos senyals verticals. D'altra banda, quatre radars mostren la velocitat de circulació, estrenats aquesta setmana.