El Frontal Florentí de la Seu de Manresa es restaurarà, per fi, i es traslladarà a l'interior del temple La Seu

L'esperada restauració i el trasllat a l'interior de la Basílica Santa Maria, la Seu, de Manresa del frontal d'altar gòtic conegut com a Frontal Florentí del segle XIV serà un fet en els propers mesos.

Aquest projecte ha estat seleccionat per formar part de Temps de Gòtic, un ambiciós programa d'intervencions en patrimoni cultural moble i immoble del període gòtic, fruit d'un conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació La Caixa.

El projecte inclou la neteja i la restauració integral del frontal i la creació d'un espai expositiu en una de les capelles laterals de la basílica manresana que estigui en consonància tant amb el caràcter litúrgic de l'edifici com amb les necessitats ambientals de la peça. Aquestes intervencions seran realitzades pels màxims especialistes del país en cada un dels camps d'acció. Es posarà aviat en marxa un equip de treball interinstitucional i professional que començarà a concretar i executar les diferents iniciatives que conformen el projecte al qual s'ha atorgat un pressupost de 125.000 euros.

S'aconseguirà, així, complir amb la voluntat de la Seu de tenir el frontal en les condicions desitjades de conservació, de donar-li el màxim de visibilitat i protagonisme i de retornar-li el seu caràcter litúrgic essencial. El trasllat del frontal a l'interior de la Seu contribuirà a potenciar, encara més, l'extraordinari conjunt patrimonial d'època gòtica format per la magnífica església projectada per l'arquitecte Bernat de Montagut i els diferents retaules del mateix període artístic, entre els que sobresurt el Retaule del Sant Esperit (1394) obrat per Pere Serra.

La comunitat de la parròquia, els Amics de la Seu i l'equip de gestió de la basílica haqn informat que posaran tota la voluntat perquè aquest projecte sigui una realitat l'any 2022, data en què se celebraran els 700 anys de la firma de contracte de Berenguer de Montagut per construir el temple gòtic de la Manresa Medieval.

El Frontal de la Passió, conegut popularment com a Frontal Florentí és un frontal d'altar gòtic encarregat per Ramon Saera, una de les personalitats manresanes més importants del segle XIV, al brodador florentí Geri di Lapo. Al seu testament (fet el 24 de novembre de 1357 i conservat a l'Arxiu del Museu Comarcal), Saera deixà en herència el frontal a la Basílica manresana.

Al segle XIV els frontals servien com a ornament dels altars majors perquè, a diferència de les capelles laterals, no s'hi podien col·locar retaules. Es tracta d'una peça de gran rellevància artística a nivell mundial ja que és un dels pocs frontals d'altar gòtics conservats de l'època.

La peça fa 90 cm d'alçada i 333cm d'amplada. A la part central hi ha representada la Crucifixió i les dues parts laterals estan dividides en nou registres disposats de tres en tres en tres fileres.

El 20 de desembre de l'any 2017, la Seu de Manresa va encarregar un estudi al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya per avaluar l'estat de conservació del Frontal Florentí i millorar-ne la conservació i exposició. Actualment, l'obra és al Museu Històric de la Seu i es pot veure només sota demanda, ja que l'espai no forma part del recorregut de visita de la basílica.