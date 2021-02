L'Ajuntament preveu posar en marxa l'ascensor del carrer Circumval·lació a la primavera

L'Ajuntament de Manresa preveu posar en marxa el nou ascensor del carrer Circumval·lació aquesta primavera. Si bé els treballs de construcció de l'estructura metàl·lica i el seu entorn estan finalitzats, l'empresa subministradora de l'aparell elevador ha confirmat que el lliurament de comandes arreu de l'estat va amb retard i, per tant, no es podran complir els ter minis previstos inicialment.

L'execució d'aquest projecte d'ascensor va començar el 20 de juny passat i un cop finalitzat permetrà salvar el desnivell actual, d'uns sis metres, entre el cèntric passeig Pere III i el carrer Circumval·lació, i millorar la mobilitat de les persones que es mouen a peu entre aquests dos punts, augmentant l'accessibilitat i la connectivitat cap al Parc de Puigterrà o el Casal de la Gent Gran.

El projecte inclou la construcció de l'ascensor, situat a tocar de la parada d'autobús de la plaça d'Espanya, i l'eixamplament de les voreres a la sortida i arribada de l'ascensor. També la redefinició dels passos de vianants amb l'objectiu de fer més directe l'itinerari dels vianants entre la plaça d'Espanya, l'estació de busos i el parc de Puigterrà.

Amb l'actuació es pretén alterar el mínim possible els talussos enjardinats de l'indret. El volum del nou ascensor serà recobert amb malla metàl·lica perquè sigui colonitzat per plantes enfiladisses. La cabina de l'ascensor tindrà les portes de vidre per garantir-ne la visibilitat i la seguretat.

La construcció de l'ascensor és fruit del desenvolupament de la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2017. L'actuació, que té un pressupost de 155.147,37 euros (iva inclòs), es nodreix de les partides dels pressupostos participatius, de les del pla de millora de voreres i de les aportacions acordades pel Consell de Districte Centre.

Serà el quart ascensor públic que hi haurà a Manresa. S'afegirà al del carrer de Santa Llúcia que va fins a la plaça Major, el del Remei de Baix i el de la Reforma.