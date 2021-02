La màxima velocitat de contagi és al Moianès, la Cerdanya i el Solsonès

Comarques que pertanyen a l'àmbit de cobertura del diari ofereixen situacions epidemiològiques totalment oposades. Hores d'ara, la màxima velocitat de contagi a Catalunya es troba al Moianès, la Cerdanya i el Solsonès, mentre que la mínima se situa al Berguedà.

Segons les darreres dades aportades pel Departament der Salut de la Generalitat, al Solsonès la transmissió del virus és de 2,34, el que vol dir que cada positiu l'encomana a 2,3 persones més. Progressions d'aquest nivell fan que s'escampi a gran velocitat.

I no es tracta només del Solsonès, la Cerdanya és la segona comarca, amb un índex de 2,11, i el Solsonès, la tercera, amb 1,81.

L'altra cara de la moneda la presenta la comarca del Berguedà, que presenta un índex de 0,56, el que vol dir que calen dos positius per contagiar el virus a una altra persona.

En consonància amb aquesta poca circul·lació del virus, el Berguedà és la segona comarca catalana amb menys risc de rebrot, 59 casos per 100.000 habitants- i la sisena per la cua en incidència acumulada a 14 dies, amb 102 casos per 100.000 habitants.

Per contra, el Solosonès és la segona comarca catalana en risc de rebrot amb 1.172 punts i la

quarta en incidència acumulada a 14 dies, amb 638.

La Cerdanya i l'Anoia són la vuitena i la novena comarca catalana en incidència a 14 dies amb 355 i 329 punts, respectivament.

Molt millor situació és la que té l'Alt Urgell, que és la segona comarca per la cua en incidència a 14 dies, 98.

Pel que fa al risc de rebrot d el'epidèmia, la Cerdanya és la quarta comarca, amb 759; el Moianès, la vuitena, 511, i l'Anoia, la dotzena, 303.

Al Bages, els indicadors han empitjorat i el risc de rebrot que havia anat davallant des del 13 de gener fins a situar-se per sota de dos-cents, ara és de 213. Es tracta d'una xifra per sota de la mitjana catalana, que és de 268, però la velocitat de transmissiód el virus és d'1,05 mentre que a Catalunya és de 0,99.