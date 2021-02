Vols fer classes de fitness online?

Les Piscines Municipals de Manresa han posat en marxa un nou servei de classes de fitness online per a les persones que vulguin mantenir-se en forma i fer exercici sense moure's de casa.

El nou servei de classes de fitness online de les Piscines Municipals de Manresa ha nascut arran de l'èxit de les sessions que es van fer durant el primer confinament i de la necessitat de trobar solucions adaptables a les restriccions socials anticovid.



Servei gratuït pels abonats

Les classes de fitness online de les Piscines Municipals de Manresa són accessibles gratuïtament per a tots els abonats complets. La resta de persones, no abonades, poden accedir a aquest servei per un preu de 9,95€ al mes, fent la inscripció a la pàgina web.



Classes de fitness online de les Piscines Municipals de Manresa

El servei és accessible des de l'APP Piscines Manresa i des de l'àrea d'abonats del web. Té actives classes de Cos i Ment (ioga, estiraments, meditació i hipopressius), Workout (training, gim suau, WOD, core, embaràs actiu) i Dance (estils dance, step, aerodance), que s'aniran ampliant periòdicament. Les classes de fitness online de les Piscines Municipals de Manresa les dirigeixen els mateixos tècnics que les fan presencialment al Complex Esportiu de les Piscines.



Classes online estils dance a les Piscines Municipals de Manresa

L'equip de fitness de les Piscines Municipals de Manresa ha estat preparat el nou projecte de sessions virtuals durant les últimes setmanes, alternant-ho amb l'activitat presencial els períodes que s'ha permès, sempre amb el complex adaptat i prenent les mesures de seguretat pertinents. L'objectiu és posar a l'abast dels usuaris lesper mantenir-se en forma.