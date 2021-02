La commemoració del 8 de març programa 26 actes amb la implicació de 15 entitats

L'Ajuntament de Manresa —a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD) i amb la col·laboració del Consell Municipal de la Dona— organitza, un any més, la campanya per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, en una edició que tornarà a posar el focus en la prevenció de les desigualtats de gènere i en la reivindicació del paper de la dona en la història i en tots els àmbits de la vida, i que, en aquesta ocasió, posarà també el punt de mira en l'afectació de la pandèmia sobre les dones. Amb la col·laboració de 15 entitats de la ciutat, se celebraran al llarg del mes un total de 26 actes, que s'han adaptat a la normativa covid. Tots els actes, així com els enllaços per fer les inscripcions, es poden trobar en aquest enllaç.

Els actes s'han presentat aquest dimecres al matí, en una roda de premsa que ha comptat amb Cristina Cruz Mas, regidora de Feminismes i LGTBI; Sandra Pujol Solernou, representant del Consell Municipal de la Dona; Esteve Camps Palmes, director del Vela Club Fitness; i Carme Batista Albacete, tècnica del SIAD.

La regidora Cristina Cruz Mas ha fet un repàs de les dades del mercat de treball que evidencien que la pandèmia està afectant més a les dones i ha fet èmfasi també en el fet que són les dones les que, a través de professions fortament feminitzades, porten mesos lluitant a primera línia contra el virus. En la mateixa línia, ha assegurat que "encara ens queda molta feina per fer en la responsabilitat de les cures" i per aconseguir que "la igualtat legal que ja reconeix la llei sigui també una igualtat real", motiu pel qual ha afirmat que, des de l'Ajuntament, es continuarà treballant per eradicar les desigualtats de gènere, amb la campanya del 8 de març i durant tot l'any.

Tal com s'explicita en el dossier 'L'impacte de gènere de la COVID-19 en dades', publicat aquest desembre per l'Observatori de la Igualtat de Gènere —òrgan adscrit a l'Institut Català de les Dones—, la crisi sanitària, social i econòmica que ha generat la pandèmia han fet que les desigualtats de gènere s'hagin fet més patents. En l'àmbit de la salut, les dades indiquen que les dones han patit i pateixen un risc major de malaltia, que es relaciona amb una segona dimensió: el treball, ja que algunes de les professions que han estat fonamentals per la contenció de la malaltia són professions majoritàriament feminitzades i precaritzades, com ara infermeres, personal farmacè ;utic, professionals de la cura de la gent gran i persones malaltes, professionals de serveis socials, personal de neteja en establiments o personal de venda de productes bàsics com ara d'alimentació.

Pel que fa a les persones que han perdut la feina o no han pogut trobar-la durant la crisi, el mateix estudi indica que el 51,7% són dones, mentre que els homes representen el 46,8%. I de les persones que manifesten que han hagut de demanar ajuda econòmica familiar, el 54,4% són dones, mentre que el 44,5% són homes, amb una diferència de gairebé 10 punts.

L'impacte de la covid-19 ha tingut també efectes directes en la dimensió de l'ús del temps, en el que la desigualtat en la distribució i el temps invertit en el treball domèstic no remunerat i les feines de cures s'ha vist agreujada degut al tancament de les escoles i el confinament i ha recaigut encara més en les dones. Aquest confinament també ha provocat que moltes dones que es troben en situació de violència masclista hagin hagut de conviure constantment amb l'agressor.

Pel que fa a les emocions, l'enquesta realitzada per l'Ajuntament de Manresa sobre l'impacte de la Covid-19 a la població mostra que el número de dones que amb la pandèmia van experimentar emocions que evoquen més preocupació o patiment (com por, incertesa, tristesa, angoixa, ira) va ser major que el d'homes.



"Les costures del patriarcat"

Un dels actes que permetrà estirar el fil per conèixer com el context de pandèmia afecta les dones és la xerrada "Les costures del patriarcat", que es farà dimarts 9 de març al Casino (inscripcions prèvies a manresa.cat/dona), a càrrec de Carme Vidal Estruel, politòloga i membre de l'associació Tamaia. La conferència té com objectiu identificar quina és l'afectació que el sistema patriarcal té en la quotidianitat de la vida de les dones, fent especial atenció a la situació de pandèmia. Es parlarà també de les estructures i els sistemes de creences que col·loquen les dones en una posició de risc i de vulnerabilitat, per reconèixer aquelles estratègies que apoderen i actuen com a factors de prevenció de les violències masclistes.

També el taller "Suport entre dones i sororitat en temps de pandèmia", el divendres 19 de març al Casino (inscripcions prèvies a manresa.cat/dona), a càrrec de Veronica Soto Villa, coach d'evolució personal i professional. Serà un espai on les dones es podran expressar i a la vegada trobar eines per gestionar millor la situació amb el suport d'altres dones.



L'acte commemoratiu, a l'auditori de la Plana

L'acte commemoratiu del Dia Internacional de les Dones a Manresa, en el qual s'hi adhereix, com cada any, del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i l'Institut Català de les Dones, es traslladarà en aquesta ocasió a l'auditori de la plana de l'Om per tal de poder mantenir les distàncies de seguretat i les mesures sanitàries. Es farà a les 19 h i comptarà amb les intervencions l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, de la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas; i de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps Roca. Llegirà el manifest del Consell Municipal de la Dona Sandra Pujol Solernou.

L'acte comptarà amb l'actuació de dansa "Totes", de l'Esbart Manresà. Es tracta d'un espectacle de petit format que, a través de la dansa, fa una mirada al moviment feminista que, des de finals del segle XIX, ha anat guanyant terreny en la nostra societat. Partint de termes com la consciència de l'opressió, l'alteritat, la violència sexual, la maternitat, la sexualitat i l'autoemancipació, l'Esbart Manresà investiga i experimenta amb un llenguatge totalment nou per a la formació, com és la dansa contemporània, amb música de Clara Peya.

La reserva d'entrades gratuïtes es realitzarà a través de la web del Kursaal a partir de l'1 de març. L'acte també es podrà seguir en directe per Internet.



Penjada del llaç lila i estrena d'un vídeo

El mateix 8 de març, es penjarà el llaç lila a la façana de l'Ajuntament de Manresa. I s'estrenarà el vídeo "Què t'impedeix fer-ho?", amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat de trencar els estereotips de gènere. A banda, i pensant en el col·lectiu de joves, es llançarà a través de les xarxes socials un repte proposant penjar situacions que impliquen trencar amb aquests estereotips. Les accions cap el col·lectiu de joves s'allargaran durant tot el febrer amb el Concurs de Mems per la Igualtat, adreçat a l'alumnat de secundària de Manresa.

Altres actes que es faran són: