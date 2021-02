Els indicadors de la pandèmia amenacen la millora de la situació a Manresa i al Bages

L'epidèmia no dona treva. La comunicació de dades d'afectació de la covid-19 que fan Althaia i Sant Andreu els dimarts va oferir les xifres menys dolentes dels darrers quatre mesos, però els indicadors de risc de rebrot i de velocitat de contagi que ofereix la Generalitat amenacen la millora de la situació a Manresa i al Bages.

Segons les darreres xifres del Departament de Salut, el risc de rebrot de l'epidèmia era el dia 20 de febrer- el darrer amb dades disponibles- de 329, un indicador força superior al del dia 16, que va ser de 179. Pel que fa a la velocitat de contagi era d'1,37.

Tots dos indicadors es troben per sobre de la mitjana catalana, que és de 273 punts de risc de rebrot i 1,01 de velocitat de transmissió, i van a l'alça.

El mateix passa al Bages, que el dia 17 de febrer tenia 204 punts de risc de rebrot, el dia 19, 225 i el dia 20, 235.

Així que per una banda els nous positius diaris a la comarca han anat a la baixa i, segons les darreres dades, són 25 quan la setmana anterior eren 27 i si es retrocedeix dues setmanes més enrere n'hi havia més del doble: 58.

Pel que fa a la situació d'altres comarques de l'àmbit de cobertura del diari, el Solsonès continua com la segona comarca amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb 982 punts, i malgrat portar dos dies de baixada, ja que havia estat a 1.213 punts.

La Cerdanya és la tercera comarca amb pitjor índex de risc de rebrot de l'epidèmia, amb 913 punts. Per empitjorar-ho encara més cal dir que el dia anterior era la quarta comarca, amb 759 punts, així que la seva situació en la resta de comarques catalanes no millora sinó que empitjora.

Pel que fa al Moianès continua com a vuitena comarca, amb 506 punts inferiors als 511 del dia anterior. L'altra cara de la moneda l'ofereix el Berguedà, que és la segona comarca amb menys risc de rebrot de Catalunya i un índex de 49.

Una altra mala notícia és que la Cerdanya ha superat el Moianès en màxima velocitat de contagi.

La Cerdanya i el Moianès s'han intercanviat les posicions com a comarques on hi ha la màxima velocitat de transmissió del virus a Catalunya.

Segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut, la Cerdanya és la comarca Catalana amb major índex de transmissió del virus, 2,54, -el que vol dir que cada infectat el transmet a 2,5 persones- i el Moianès la segona, 2,24. Mentre que el dia anterior era a l'inrevés.

El Solsonès ocupa la cinquena posició, amb 1,54, mentre que el Berguedà és la segona per la cua i un índex de 0,48.