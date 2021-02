La manca de civisme i neteja deixen brut com mai el parc de l'Agulla

Llaunes escampades per la gespa del parc manresà

Llaunes escampades per la gespa del parc manresà francesc dalmau

El parc de l'Agulla va quedar aquest cap de brut com mai, amb nombroses llaunes repartides per la gespa i amb les papereres més properes vessant deixalles.

Fonts de la Junta de la Sèquia, responsable del parc juntament amb Aigües de Manresa, van explicar abans d'ahir que el cap de setmana, fruit del bon temps i del confinament comarcal, més gent del que és habitual per l'època va anar al parc a passar el dia. L'incivisme de moltes persones es va afegir al fet que encara no s'havia activat el protocol de neteja que es posa en marxa a la primavera, que consistix a netejar més sovint el parc preveient que hi va més gent que a l'hivern. Normalment, aquest protocol s'activa passada la Transèquia, el mes de març.

Dilluns a la tarda, el parc presentava l'aspecte que ofereixen les fotografies d'aquesta pàgina. Com que era festa local a Manresa -la Festa de la Llum- no va ser fins dimarts que el parc va quedar net. Les fonts de la Junta de la Sèquia insistien que no és habitual que el febrer vagi tanta gent a l'Agulla, la qual cosa van atribuir a les limitacions que està imposant la pandèmia, a l'obertura comarcal de fa quatre dies i al bon temps que va fer durant el cap de setmana.