Manresa commemora el dia de la dona amb 26 activitats

La pandèmia marcarà la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Es faran 26 actes amb la implicació d'una quinzena d'entitats. Molts seran online i la Cursa de la Dona s'haurà de fer de manera individual. L'objectiu de la programació és reivindicar la dona i el seu paper en diversos àmbits. Per exemple, el Consell Municipal de la Dona ha organitzat una visita virtual en la qual, a través dels quadres del Museu del Prado, s'analitzarà l'art des d'una perspectiva feminista.

La presentació de la programació la van fer, ahir, Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI; Sandra Pujol, representant del Consell Municipal de la Dona; Esteve Camps, director del Vela Club Fitness, i Carme Batista, tècnica del Servei d'informació i d'Atenció a les Dones (SIAD).

Cruz va advertir que la crisi social i econòmica per la pandèmia accentuarà encara més les desigualtats i que, per tant, no es pot abaixar la guàrdia. Va anunciar que l'acte institucional del 8 de març s'ha traslladat a la Plana de l'Om, a les 7 de la tarda, i que inclourà una peça contemporània de l'Esbart Manresà, Totes, que vol posar en valor el feminisme. La reserva d'entrades, gratuïtes, es podrà fer a la web del Kursaal.

Pujol va anunciar la presentació del llibre Atreveix-te a fer les coses a la teva manera», de Iolanda Batallé, (dijous 18 de març, 19 h, a l'Espai Òmnium; inscripcions prèvies a Ca la Figa al WhatsApp 695 392 980) i la visita online Repensando a las mujeres en el arte, a càrrec d'Herstóricas (dimecres 10 de març, 19 h, inscripcions a manresa.cat/dona). Va dir que aquest acte està pensat per a 25 persones, amb la possibilitat de fer una segona sessió en el cas que hi hagi molta demanda.

Camps va explicar que la Cursa de la Dona, el diumenge 14 de març, serà una edició especial per participar-hi de manera individual, corrent o caminant. Es proposa fer cinc quilòmetres. La descàrrega gratuïta de dorsals, a Instagram @cursadonamanresa.

Batista va informar que el 8 de març s'estrenarà el vídeo Què t'impedeix fer-ho?, que vol sensibilitzar sobre la necessitat de trencar els estereotips de gènere. A banda, s'ha organitzat un concurs de mems per a la igualtat entre els centres de secundària.