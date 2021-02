La PACH reclama el lloguer social per una veïna en situació de vulnerabilitat

La PACH reclama el lloguer social per una veïna en situació de vulnerabilitat

La PACH Bages ha denunciat aquest matí en roda de premsa els quatre intents de desnonament que ha viscut la veïna de Manresa Aaziza Zecari, sense rebre cap alternativa de lloguer social per part de l'Agència Catalana de l'Habitatge. La plataforma ha avisat sobre la seva voluntat de manifestar-se dimecres vinent a les portes del Palau Firal, on té la seu la Delegació Territorial de la Generalitat, si l'agència no s'avé a regularitzar la seva situació.

Zecari viu en un pis d'un bloc del carrer Girona, que la PACH va ocupar l'abril del 2014. L'immoble, anteriorment propietat de Sareb, va passar a ser gestionat per l'Agència Catalana de l'Habitatge, qui va arribar a un acord de lloguer social amb les famílies residents. L'afectada però, viu en un dels pisos que no va entrar dins l'acord, ja que es va ocupar posteriorment de forma irregular.

L'últim intent de desnonament havia de ser el passat dimecres, però finalment es va anul·lar degut a la situació de la pandèmia, segons ha confirmat l'agència pública. La plataforma reclama una solució a llarg termini per Zecari, qui té reconegut un 46% de discapacitat.