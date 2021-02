Queixes per l'excés de burocràcia en l'atenció d'una dona agredida

L'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat de Manresa (Aamas) ha exigit «la posada en marxa immediata d'un servei d'urgència per a l'atenció de les violències de gènere que redueixi les traves burocràtiques amb què ens trobem quan el Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) està tancat», atès que té un horari limitat. Es queixen que el cap de setmana passat van haver d'intervenir en el cas d'una dona agredida per la seva exparella i que l'únic que van trobar va ser un buit i burocràcia i desconeixement dels protocols per part dels Mossos.

Una de les integrants d'Aamas va explicar ahir a aquest diari que no és el primer cop que han d'ajudar una víctima de violència masclista però que «mai no havia estat un cas tan greu». La dona, que va ser agredida per la seva exparella, va haver de ser atesa per professionals sanitaris del SEM.

A l'hora de buscar ajuda per evitar mals majors, lamenten que es van trobar sense cap recurs durant tres dies seguits (dilluns era festa local) perquè el SIE -amb el qual diuen que hi ha molt bona relació- estava tancat i tampoc no van saber com recórrer als Serveis Socials. «Va ser una agressió molt forta i ell la seguia amenaçant», així és que van anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra amb el comunicat mèdic «sense que s'activés cap resposta o recurs d'emergència, cap mesura per garantir la integritat física de la dona o es derivés la denuncia als jutjats de guàrdia, amb una manca de zel i de voluntat flagrants».

Mentre no es va derivar el cas als jutjats, expliquen que van haver de garantir elles el benestar de la dona, la qual cosa, remarquen, no hauria de ser la seva feina. Denuncien «la resposta totalment insuficient, lenta i poc curosa del circuit de protecció» i reclamen «un servei d'atenció d'urgència específic a qui poder recórrer fora de l'horari d'oficina».