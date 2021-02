Entitats de Manresa retreuen que la línia de FGC es modificarà sense debat ni consens

Un tren passant per l'estació Manresa Baixador, que s'enderrocarà i rellevarà per una estació subterrània a la plaça Espanya o a tocar

Manca de debat i, per tant, de consens per portar-ho a terme, i una inversió milionària en un tema que ara mateix no és prioritari. És l'opinió majoritària de vuit entitats de Manresa d'àmbits diferents a qui ha interrogat aquest diari sobre el projecte de soterrament i de perllongament de la línia dels FGC.

El projecte pactat entre l'Ajuntament de Manresa i FGC per millorar la línia a Manresa passa per soterrar les vies des de l'estació Manresa Alta, enderrocar l'estació Manresa Baixador i fer una nova estació subterrània a la plaça Espanya o a tocar -s'ha d'estudiar si és millor aquesta opció o la de fer-la sota la plaça de les Oques-, fins a on s'allargarà el recorregut. Tot plegat tindrà un cost d'entre 40 i 60 milions d'euros i és previst que les obres s'executin entre els anys 2023 i 2025.

La federació de barris aprova la millora urbanística d'aterrar el Baixador, però no la morterada per allargar la línia 250 metres, en la qual cosa coincideix l'entitat veïnal de Passeig i Rodalies, per a la qual seria diferent si arribés a la plaça de Crist Rei. Així mateix, la federació opina que caldria apostar per una estació central a Fàbrica Nova o pel tren-tram. La plataforma pel transport públic reivindica el darrer.

La plataforma de gent gran retreu a l'Ajuntament que només parli de participació «quan li convé». Els veïns de la Carretera Santpedor són els més favorables. Valoren que és una inversió que tindrà repercussions positives en l'economia de la ciutat i millorarà molt la comunicació del barri amb el Passeig. La UBIC és escèptica quant al cost-benefici de la inversió. L'associació de comerciants de Sobrerroca i voltants, que no veu malament el projecte, i la del carrer Barcelona, pensen que els diners s'haurien de destinar a temes més urgents. No són els únics.