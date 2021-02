Les estructures del parc Vila Closes fa cinc anys que havien d'anar a fora

Alguns integrants del grup de veïns que van promoure i que van negociar amb l'Ajuntament la reforma del parc conegut amb el malnom de les ´gàbies', fa anys que van traspassar. Mentrestant, el parc del Pintor Vila Closes, el més polèmic de Manresa, continua lluint les estructures de ferro que tant rebuig van generar entre el veïnat. Segons va anunciar l'Ajuntament en el seu dia, s'havien de retirar el 2016. Han passat cinc anys i continuen al parc manresà.

Treure els ferros del parc del Pintor Vila Closes, que homenatja el veí del barri i pintor manresà Josep Vila Closes (1921-2005), del qual hi ha una escultura a l'entrada pel carrer de Martí i Pol inaugurada el Sant Jordi del 2015, té un cost de 135.000 euros que l'Ajuntament no va pressupostar el 2016, quan va dir que ho faria, per manca de diners. Ho va argumentar alhora amb l'explicació que, executades les actuacions més lligades als temes de seguretat, no s'entendria que destinés tants diners de les arques municipals a treure les estructures de ferro, tenint en compte el mal estat en què es troben molts carrers de la ciutat. En definitiva, parlava d'un tema de prioritats. Va avisar que, com a mínim, els diners no es tindrien fins al 2018. Però, tampoc.

Més de 400 visitants

El parc era molt desitjat pels veïns. El barri feia més de trenta anys que el reivindicava per equilibrar una mica la densitat de població amb la poca oferta d'espais de lleure. La inauguració es va fer en forma de visita ciutadana, el 15 de juliol del 2009. Hi van passar més de 400 persones, però no hi va anar l'associació de veïns per expressar el seu desacord amb el resultat final. El parc, que aviat va ser rebatejat com de Guantánamo i de les ´gabies' és obra de l'arquitecte David Closes, que és el cap de Servei de Projectes Urbans de l'Ajuntament. La regidora d'Urbanisme d'aleshores era Àngels Mas. Va costar 1.389.139 euros.

Al cap d'encara no un any de la inauguració, una colla de veïns van recollir 1.410 signatures que van fer arribar a l'Ajuntament per expressar el seu rebuig per les darreres obres urbanístiques a la ciutat, començant pel parc del Pintor Vila Closes i continuant per la plaça de la Reforma, la passarel·la de la Via de Sant Ignasi, l'ascensor de la Seu, el carrer d'Alfons XII...

Finalment, la pressió ciutadana va donar resultats. El ple del 20 de setembre del 2010, a proposta del PP, va aprovar l'acord d'elaborar un projecte tècnic de modificacions i de millores del parc. Es va crear una comissió integrada per veïns i l'Ajuntament per pactar-lo. El 4 d'abril del 2011, van signar a alcaldia amb l'aleshores alcalde Josep Camprubí l'acord per fer la remodelació en tres fases, inclosa la retirada de les estructures en la darrera. La idea era que els canvis estiguessin materialitzats del tot... el juny del 2012.

L'arquitecte contractat per fer el projecte de reforma va ser el manresà Jordi Garcia Vilaplana, que va explicar a Regió7 que havia fet «cirurgia fina» per resoldre diversos problemes de l'espai sense desvirtuar-lo. El següent pas va consistir a fer una consulta ciutadana. Es va celebrar el 19 i 20 d'octubre del 2012. Calia respondre «sí» o «no» a l'enunciat següent: «Estic d'acord que l'Ajuntament de Manresa executi en fases successives, i segons disponibilitat pressupostària, el projecte de millora plantejat per la Comissió Parc Vila Closes». Van votar 759 persones. 677 van dir que sí.

Les tres fases de remodelació

La primera fase va acabar l'agost del 2013. Va incloure la millora de temes de seguretat i la retirada de la pèrgola més propera a la plaça Catalunya. L'agost del 2014 es va acabar la segona fase, centrada en la millora de l'accessibilitat entre nivells amb escales, la delimitació dels murs amb baranes de protecció, la retirada de llambordes, l'arranjament de la font i l'ampliació de l'arbrat. La tercera fase, prevista el 2015, no es va fer. Per fi, el 2018, la insistència dels veïns va fer possible una partida de 35.000 euros per a la millora dels espais degradats a l'entorn de la font i la instal·lació de nous jocs infantils. A banda de treure les estructures metàl·liques, queda pendent refer l'enllumenat i completar el mobiliari de l'espai.