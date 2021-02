L'Ajuntament reparteix 3.000 ampolles de franc per netejar l'orina dels gossos

L'Ajuntament de Manresa —a través de la regidoria de Ciutat Saludable— repartirà gratuïtament 3.000 ampolles a les persones que consten com a propietàries de gossos censats per netejar l'orina dels animals. La iniciativa pretén incentivar una tinença responsable dels gossos a la via i als espais públics que, a banda de millorar el manteniment i la neteja de la ciutat, faciliti la convivència entre les persones posseïdores d'animals i aquelles que no són tan amants de la seva presència.

A la ciutat de Manresa consten 3.621 gossos al cens. L'Ajuntament reitera la crida a tots els veïns i veïnes perquè censin les seves mascotes.

Les ampolles que es repartiran són recipients de plàstic tou que incorporen un broc per poder tirar l'aigua i estan pensades perquè els propietaris de gossos puguin transportar l'ampolla amb comoditat durant els passejos. Es repartiran de manera gratuïta a les 2.624 persones que consten com a propietàries de gossos censats i es podran recollir a l'Edifici Infants a partir d'aquest dilluns 1 de març, en horari de 9 a 14 h.

Juntament amb l'ampolla, es repartirà un tríptic i una carta, on es recullen els drets dels animals i els deures dels seus propietaris, com ara l'obligatorietat de portar els animal lligats, de censar-los i identificar-los amb microxip o de recollir els excrements i llançar-los a la brossa, tant en espais urbanitzats com en camins transitats. En el tríptic, també s'hi afegeix un apartat per als gossos potencialment perillosos i les obligacions que cal complir per a la seva tinença.



Una Manresa Millor

La iniciativa forma part de la campanya Una Manresa Millor, que té l'objectiu de propiciar la coresponsabilitat de la ciutadania en la cura de l'espai comú. La campanya —que és transversal i inclou diferents iniciatives de diferents regidories de l'Ajuntament de Manresa— pretén comunicar activament, sota un mateix paraigua, totes aquelles accions que la ciutadania pot fer per crear una ciutat més agradable. La primera pota de la campanya es va posar en marxa el mateix desembre, amb la voluntat d'incentivar la recollida concertada de voluminosos. Les properes accions incidiran també en l'excés de soroll als carrers o en els conducto rs de vehicles que estacionen de manera incorrecta.