Manresa tindrà una versió en línia de la Fira de l'Aixada amb vídeos dels espectacles que s'estaven preparant

La Fira de l'Aixada de Manresa, que enguany no es podrà celebrar de forma presencial per les restriccions de la pandèmia, tindrà una versió en línia a les xarxes socials amb una sèrie de deu vídeos. La proposta vol transportar els espectadors a la Manresa del segle XIV i redescobrir la història de la construcció de la Sèquia. La iniciativa sorgeix de la Taula de Coordinació artística de la fira i té la voluntat de reconèixer el treball de les entitats que fan possible aquest esdeveniment i, a la vegada, mostrar els espectacles que s'estaven preparant per a la que hauria estat la 24 edició del mercat medieval.

Malgrat la situació, els membres de la Taula de Coordinació, juntament amb actors i actrius voluntàries, feia setmanes que estaven treballant en un espectacle que s'havia de desenvolupar a les escales de la façana principal de la Basílica de la Seu. Inicialment es preveia poder celebrar la Fira de l'Aixada en un format més petit i adaptat a la covid-19, però finalment es va decidir suspendre-la.

Tot i això, no han volgut que la ciutat es quedi sense aquesta fira emblemàtica i per això han decidit impulsar una versió en línia. Els vídeos es podran veure al llarg del cap de setmana a Facebook i Instagram de Manresa Cultura i de la Fira de l'Aixada. També es penjaran al canal de You Tube de Manresa Cultura. S'emetran en l'horari que s'hauria fet la fira. Dissabte a les 11 h, 13 h, 15 h, 17 h i 19 h (els cinc primers vídeos) i diumenge a les mateixes franges els cinc restants.

L'Ajuntament de Manresa anima tothom a compartir els vídeos, així com a penjar imatges d'altres edicions de la fira a les xarxes socials. Així mateix, agraeix el treball que any rere any fan totes les entitats vinculades a la fira. També als paradistes —molts d'ells fidels des de la primera edició— i als patrocinadors que han apostat per la Fira de l'Aixada al llarg d'aquests anys.