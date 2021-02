Millora de l'espai urbà amb cor a la carretera de Santpedor

«Estem orgullosos del que hem fet», amb aquestes paraules Roger Concustell, en nom del centre d'Ampans L'Art de Viure, explicava ahir com se sentia ell i els companys que han ajudat l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor a embellir la cantonada amb el carrer Enric Morera amb un mural de gran format.

L'associació de veïns, presidida per Carles Boix, va demanar ajuda a Ampans i a l'Ajuntament per millorar l'únic espai que fa de placeta entre la Parada i la rotonda de la Creu, i que presentava un aspecte degradat.

L'Ajuntament va entomar el repte que plantejaven els veïns i ha intervingut construint tres parterres circulars en els què s'ha plantat un til·ler i arbusts i s'ha instal·lat reg automàtic per degoteig. Amb els dos bancs i el mural, que mostra el dia i la nit, ha passat de ser una zona en la què sovint s'abandonaven voluminosos a un racó bonic.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar ahir en la presentació de l'espai que aquesta intervenció formava part del pla del 2020 per enverdir la ciutat, dotat amb 65.000 euros. I que per al 2021, es preveu una partida de 75.000 euros més per continuar millorant els espais verds de Manresa.

A banda de l'actuació al xamfrà de la carretera de Santpedor amb el carrer Enric Morera, la segona tongada de millores en espais verds de la ciutat corresponent al pla del 2020 s'ha centrat a la zona del Pont Nou, a la carretera de Sant Joan i al parc del Casino.

A la zona del Pont Nou s'ha plantat prop d'un centenar d'arbres i arbusts. En concret, 28 àlbers, 10 pollancres, i un exemplar de roure martinenc, salze blanc, freixe de fulla petita i vern. També s'han plantat arbusts de port gran i arbrat de port petit i mitjà en una feixa inferior més propera al riu, amb 35 unitats. Gairebé totes són espècies autòctones del bosc de ribera, que es poden trobar en una albereda, algunes de les quals no eren presents al parc del Cardener, o hi tenien molt poca representació. Per assegurar la supervivència de les plantacions s'ha realitzat una instal·lació de reg automàtic per degoteig.

Pel que fa a la millora de l'enjardinament del talús situat a la carretera de Sant Joan, sota els habitatges del carrer de Francesc Moragas, als Panyos, s'ha embellit amb la plantació de 288 arbusts de baix requeriment de manteniment, però de flor vistosa. I s'ha reparat la instal·lació de reg automàtic, que estava deteriorada. La darrera actuació ha estat la plantació de tres arbres de l'espècie Aesculus hipocastanum (fals castanyer) al parc del Casino per substituir el gran pi mort.