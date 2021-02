Canal Taronja emet la xerrada de Francesc Comas sobre cinemes i teatres de Manresa

La xerrada es va fer a la sala de La Plana de l'Om amb un aforament de 80 persones per sessió

Les persones que no van assistir a la xerrada "Un passeig per teatres i cinemes de Manresa", que l'historiador Francesc Comas va oferir fa uns dies a l'Espai Plana de l'Om, ho podran fer demà diumenge, a les 12 del migdia i a les 12 de la nit, al Canal Taronja, que aquest dissabte al migdia també l'ha ofert.

La xerrada proposa un recorregut per alguns de cinemes i teatres que va tenir i, en algun cas, que encara té Manresa, com el Cataluña, l'Olimpia, l'Apolo, el Goya, la Sala Loyola, l'Avenida, el teatre Conservatori, el teatre Kursaal... Les explicacions de Comas, que fa el recorregut com si es tractés d'una visita guiada, s'acompanyen amb fotografies, cartells i programes de mà.

Les quatre sessions programades per El Galliner, responsable de l'acte com a administrador de la Festa de la Llum d'enguany, es van omplir.

El Galliner també ha posat en marxa un lloc web sobre aquests equipaments amb molta més informació relacionada amb els teatres i cinemes de la capital del Bages.