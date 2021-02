Problemes amb l'extractor de la Pizzeria 1900 i amb el fum generat encenen les alarmes

El restaurant Pizzeria 1900, situat al primer tram del Passeig de Pere III número 23 de Manresa, en un emplaçament molt cèntric de la ciutat, han encès les alarmes quan ha començat a sortir molt fum per la xemeneia. L'avís s'ha donat quan faltaven un parell de minuts per a la 1 del migdia, han informat els Bombers. Fins allà s'hi han desplaçat tres dotacions, que han revisat la instal·lació. El causant ha estat l'extractor, que no funcionava i ha generat l'acumulació de fum, han explicat fonts de l'establiment, que ha tancta fins que no resolgui aquesta deficiència.

A tocar de les 2 del migdia s'ha donat per acabada la inspecció per part dels bombers.