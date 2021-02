La nova Via Sant Ignasi agafa volada

L'avinguda de Bertrand i Serra ja és una avinguda, i la Via de Sant Ignasi, també. Les obres d'urbanització que hi van començar fa un any i cinc mesos han donat volada a uns carrers on durant dècades han conviscut unes voreres i calçades estretes i en mal estat, juntament amb una plaça, la del Remei, atrotinada i desaprofitada. Tot plegat amanit amb la manca de mobiliari urbà i d'arbrat.

La urbanització de la plaça del Remei, que tindrà 2.500 metres quadrats d'espai per a vianants, i del carrer del Bisbe Comas, és el darrer que queda per fer de les obres, que és previst que quedin enllestides el mes d'abril.

Aquesta actuació urbanística, una de les més importants dels darrers anys a Manresa, es va iniciar el 23 de setembre del 2019. Inclou la urbanització de la Via de Sant Ignasi (entre el carrer de Vidal i Barraquer -el de les piscines- i la plaça del Remei), la mateixa plaça del Remei i l'avinguda de Bertrand i Serra. A banda, ha servit per enllaçar en línia recta l'avinguda de Bertrand i Serra i el carrer de Sant Joan d'en Coll.

Representa la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic i dona continuïtat a les intervencions executades al tram sud de la Via de Sant Ignasi (entre el passeig del Riu i les piscines municipals) i al carrer de Vidal i Barraquer. Té un cost total de 3.329.316 euros.

La part més important de la intervenció va a càrrec de Criteria Caixa. Correspon a les càrregues urbanístiques del Pla especial Fàbrica Nova. En concret, l'entitat financera assumeix el cost íntegre de la calçada i de la vorera més propera a la nau de la fàbrica tant de la Via de Sant Ignasi com de l'avinguda de Bertrand i Serra, i un 80% del cost de la plaça del Remei.L'aportació de Criteria Caixa és de 2.783.614,15 euros, que representa el 83,6% del cost total.

Les obres complementàries (voreres de la banda dels habitatges i el 20 % de la plaça del Remei) seran assumides a través de l'aportació municipal i de contribucions especials, de manera que l'Ajuntament de Manresa i els veïns assumiran, a parts iguals, un total de 545.701,86 euros, que és el 16,40% del cost total.