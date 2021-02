El Palau Firal de Manresa serà espai de vacunació a partir de dilluns que ve

El Palau Firal de Manresa serà a partir de la setmana que ve espai de vacunació dels col·lectius professionals que a hores d'ara es vacunen amb el vaccí AstraZeneca al CAP Bages.

La intenció és tenir preparats espais més amplis, de fàcil accés i condicionats només per funcionar com a centres vacunals a la Regió Sanitària Catalunya Central.

A partir de dilluns es vacunarà al Palau Firal de Manresa en horari d'11 del matí a 6 de la tarda. Durant els primers tres dies de funcionament es preveuen administrar 30 dosis cada hora. Tant el Palau Firal de Manresa com l'hotel d'entitats de Berga, on ja es vacuna, modificaran horaris a partir de dijous quan es preveu una nova arribada de dosis que permeti duplicar la capacitat per administrar-les i s'obrirà també dissabtes.

De la mateixa forma que la vacunació del CAP Bages es trasllada a un recinte més ampli i de fàcil accés, la que es realitza al CAP Anoia i al CAP Osona es durà a terme al Recinte l'Escorxador d'Igualada i al Recinte Firal el Sucre de Vic. La previsió és que dijous que ve també vacunin des dels nous espais tant Igualada com Vic.

Els nous espais de vacunació als recintes firals funcionaran amb el sistema de ticketing, de manera que els col·lectius a qui s'està vacunant reben un missatge al mòbil que els crida a presentar-se.

En el missatge hi ha un enllaç que porta els usuaris i usuàries a una pantalla des d'on poden reservar dia i hora de vacunació i també centre de vacunació.

La campanya que es va encetar el dia 27 de desembre està a punt de complir els dos primers mesos i entra en una nova fase. En un primer moment, la vacunació es va fer en equips mòbils sobretot a les persones i professionals dels equipaments residencials i als professionals sanitaris, amb la vacuna Pfizer. A principi de febrer va entrar en acció l'AstraZeneca.

En aquest cas els principals col·lectius, entre molts altres, van ser els docents, els cossos de seguretat i professionals d'altres branques sanitàries, i amb l'eix central d'activitat en els CAP. I aquesta setmana s'han afegit diferents punts de vacunació, en concret centres vacunals de primària, amb l'objectiu d'administrar la vacuna Pfizer als més grans de 80 anys, grans dependents i usuaris de centres de dia, entre altres col·lectius fràgils.

Arribats a aquest punt, els CAP que han fet de punts de vacunació per a col·lectius es desplaçaran a espais més amplis i de fàcil accés, tots amb el suport dels ajuntaments implicats, que han fet cessions d'espais per poder abordar aquesta nova etapa. El primer que s'ha obert ha estat l'hotel d'entitats de Berga per garantir un punt de vacunació que evités els desplaçaments de professionals del Berguedà.