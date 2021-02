Habilitaran un aparcament pensat per als botiguers del sector del carrer Vilanova

La fisonomia del carrer de Vilanova, al Barri Antic, canviarà properament amb les obres que s'estan fent en aquest vial i amb les que es faran al carrer de la Muntanya, que hi va a parar. Inclouen habilitar un aparcament privat en el solar que hi ha en aquest darrer carrer, rere les cases del Vilanova. Tindrà una quinzena de places i es farà pensant en què les lloguin els botiguers del sector.

Les obres, d'iniciativa privada, han inclòs rebaixar manualment les plantes quarta, tercera i segona dels edificis número 7, 9 i 11 del carrer de Vilanova fins que només hi han quedat els baixos i la primera planta, que no és real perquè la inclinació de la teulada se la menja per la part posterior, la que dona al solar. Els baixos dels tres blocs, que tindran uns 300 m2, es repartiran en més d'un i es destinaran a locals comercials.

A la part del darrere dels edificis, amb entrada pel carrer de la Muntanya, és on anirà l'aparcament. S'ha pensat que sigui per als botiguers perquè es vol que no hi hagi una rotació excessiva durant el dia pel fet que l'accés pel carrer de Talamanca i de la Muntanya no és precisament ample, de manera que la idea és evitar que hi hagi una rotació massa contínua.

Fruit de la desconstrucció de l'edifici, que ha trigat més del previst pel fet que s'ha fet manualment, va quedar una paret mitgera a la vista que, com dicta la normativa urbanística, s'ha revestit. S'ha fet amb unes plaques de color blanc, que també han aprofitat per posar els veïns de l'edifici que fa cantonada amb l'Alfons XII, de manera que els darreres que donen al solar on anirà l'aparcament han quedat més polits i homogenis del que estaven.