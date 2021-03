Althaia lidera un estudi sobre l'art com a teràpia del càncer

La Fundació Althaia lidera un estudi multicèntric que permetrà avaluar l'eficàcia de l'artteràpia en els nivells d'ansietat i depressió de les persones que pateixen càncer, així com la qualitat de vida i les capacitats d'afrontament de la malaltia.

Aquest projecte permetrà comprovar si l'artteràpia pot ser una intervenció efectiva per ajudar als pacients oncològics a millorar el seu benestar emocional. L'estudi està impulsat per la Fundació Nous Cims i compta amb la col·laboració i la participació del Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Centre K?lida Sant Pau, l'Hospital Clínic de Barcelona, i tres centres de l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO Hospitalet, l'ICO Badalona i l'ICO Girona.

En total, 432 persones d'arreu de Catalunya diagnosticades de càncer participaran en aquest estudi sobre l'artteràpia. L'artteràpia és una disciplina que proposa un espai de trobada amb un mateix, on poder dialogar amb diferents llenguatges artístics, amb l'objectiu de promoure la integració emocional i buscar noves maneres d'incorporar experiències difícils a través de les capacitats de creació. Per poder-hi participar, no cal tenir coneixements previs en el camp artístic.

Per elaborar l'estudi, cada centre s'encarregarà de gestionar un grup de persones en tractament a la unitat o servei d'oncologia del mateix hospital. La mostra es dividirà en dos grups: un grup format per usuaris que rebran l'atenció habitual prevista en el seguiment de les persones amb càncer, i que se'ls oferirà de participar en els tallers un cop finalitzin la seva col·laboració; i un grup que participarà en dotze sessions d'artteràpia guiades per art terapeutes amb formació acreditada. D'aquesta manera es podran analitzar els resultats de cada grup d'usuaris i valorar l'efectivitat de l'artteràpia.

Les persones que participaran en els tallers rebran una caixa amb material que els servirà per expressar les seves emocions mitjançant diversos llenguatges artístics. Les sessions estan dividides en tres etapes. Es començarà per un primer contacte, en què es parlarà de les inquietuds dels participants. A continuació, es farà una activitat de relaxació que permetrà posar-se en disposició de treball. Seguidament, es durà a terme una proposta encaminada a la producció artística, ja siguin arts plàstiques (pintura, dibuix, escultura, fotografia, collage...), expressió escrita (poesia i/o narració), música, expressió corporal, teatralització, etcètera.

L'última part de la sessió es dedicarà a la reflexió, ja que es posaran en comú les vivències que s'han experimentat, posant-hi paraules, dialogant amb l'artterapeuta i trobant nous significats a les emocions sentides. Les sessions es duran a terme de forma online per evitar el risc de contagi de la Covid-19, amb la intenció de canviar-ho a format presencial quan les condicions epidemiològiques ho permetin.

El càncer es considera un esdeveniment de gran impacte en la vida de les persones, i pot produir l'aparició de pors, temors i incerteses, circumstàncies que poden generar diversos graus d'estrès i malestar emocional. Cada persona afronta la malaltia d'una manera diferent, i amb aquest estudi es pretén comprovar que l'artteràpia pot ser una intervenció efectiva per millorar el benestar emocional dels usuaris i aconseguir millorar les seves capacitats d'afrontament de la malaltia, la seva qualitat de vida i reduir els nivells d'ansietat i depressió.

Aquest estudi s'ha iniciat a finals de febrer. Les persones que estiguin vivint un càncer, que siguin de la Catalunya Central i que estiguin interessades a participar en el projecte i vulguin rebre més informació, es poden posar en contacte amb Althaia a través del següent correu electrònic: artterapia@althaia.cat.



La recerca, un pilar

La Fundació Althaia aposta i treballa a favor de la investigació i la recerca, línia estratègica que permet avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments que milloren la pràctica assistencial i, en conseqüència, tenen una repercussió directa en els pacients i la població en general. Any rere any, la institució incrementa el nombre d'estudis actius i d'assajos clínics que es duen a terme. L'any 2019 se'n van fer 209, xifra un 12% superior a la del 2018, en què n'hi va haver 187.

La institució estableix un treball en xarxa amb les diferents organitzacions del territori, tant de la Catalunya Central com d'arreu del país, per tal de sumar esforços, compartir coneixement i aconseguir uns millor resultats en els estudis actius i assajos clínics que es realitzen.