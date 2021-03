L'Ajuntament anuncia per a finals d'estiu les obres al tram dels Països Catalans entre Trullols i Viladordis

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest migdia el projecte per connectar els Trullols amb la rotonda del carrer de Viladordis, que assumeix amb un pressupost total d'1.031,956,03 euros dels quals aquest any ja hi ha reservada una partida de 700.000. La previsió, un cop aprovat el projecte, la setmana passada, és que estigui exposat un mes -els propietaris dels terrenys afectats ja hi han donat el vistiplau, ha informat el consistori- per fer posteriorment la licitació de l'obra, que és vol que s'iniciï a final d'estiu amb un termini d'execució de 10 mesos, de manera que a mitjan de 2022 podria quedar acabada.

Justament ara s'estan fent les obres de connexió de la rotonda de Prat de la Riba amb el carrer de Viladordis, que s'acabaran l'any vinent. La intenció de l'Ajuntament és que entre aquestes i les que assumeix el municipi enterament hi hagi un encavalcament per tal que quan s'acabin unes no triguin massa a fer-ho les altres.

A la presentació del projecte, aquest migdia, hi han assistit l'alcalde Marc Aloy; David Aaron López, regidor d'Urbanisme; Núria Masgrau, regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme; Xavier Padró, president de l'Associació d'Empresaris Els Trullols; Marina Hosta, presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família; Joan Antoni Casas, president de l'Associació de Veïns de Cal Gravat; Francisco Montero, vicepresident de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, i els tècnics de l'Ajuntament David Closes i Àngels Mas.



Com serà



El nou tram d'avinguda, que tindrà un pendent del 5%, té una longitud de 420 metres, 250 dels quals corresponen al traçat nou i 170 a l'execució de la vorera del tram ja existent, el que queda davant del Decathlon i el Fes Més. S'intervé en una superfície total de 6.430,08 m2. L'amplada serà de 15,5 metres repartits en dos carrils de circulació per a vehicles de 3,20 metres cadascun, una vorera de 5 metres, una franja d'aparcament de 2,10 metres i una franja a l'altra banda de la calçada que correspon a la mitjana de l'avinguda, de 2 metres, que es manté pensant en el desdoblament, en un futur, de l'avinguda amb quatre carrils. La vorera serà arbrada i il·luminada.

L'alcalde Aloy ha destacat la importància per a la mobilitat de Manresa de la futura sortida cap al carrer de Viladordis i ha recordat que les obres actuals a l'avinguda dels Països Catalans, amb una inversió de 4,3 milions d'euros que paguen la Generalitat (60%) i l'Ajuntament (40%), feien necessària la urbanització del tram entre Trullols i Viladordis. «Era important completar aquests 250 metres que ens queden des del carrer de Caietà Mensa fins a baix».

Al pressupost municipal d'enguany ja es va destinar una partida de 700.000 euros pensant en aquesta actuació, el projecte de la qual «vam aprovar en junta de govern la setmana passada i que en aquests moments ja està publicat i en exposició pública un mes. Per tant, està tot encarrilat perquè aquesta connexió entre el tram sud [actualment en execució] i el tram nord [el que es farà] sigui una realitat com més aviat millor».

De quatre a dos carrils



El regidor López ha explicat el projecte, que té la pecuaritat que ha d'adaptar a dos carrils una avinguda que a la rotonda dels Trullols davant dels multicinemes en direcció cap al Decathlon comença sent de quatre carrils, atès que la previsió inicial era que fos de quatre. El regidor ha informat que els dos carrils més propers al Decathlon quedaran com una via de servei i que «de manera intuitiva» i amb la senyalització pertinent, els cotxes hauran de continuar pels dos carrils que tindran continuïtat fins a Viladordis i Prat de la Riba. De totes maneres, ha precisat, qui agafi per error els carrils que no tindran continuïtat, que és per on s'entra al Decathon o per on es pot continuar pel carrer de Caietà Mensa, es podran incorporar a l'avinguda dels Països Catalans. Ha insistit que "el que té lògica és que tot el vial tingui la mateixa secció perquè no arribis a un punt d'inseguretat o d'incertesa".

Ha volgut remarcar que la nova via no només tindrà molta utilitat per al trànsit rodat sinó també per a les persones que vagin a peu, que ho podran fer «amb molta més comoditat i seguretat que ara».

També ha apuntat que «aquesta és una obra planificada. Una part molt important de la seva planificació prové de qua es va fer el POUM i l'estudi de mobilitat general amb què es va haver d'acompanyar aquest planejament urbanístic de tota la ciutat. En aquests dos documents ja s'indicava que l'avinguda dels Països Catalans era una obra que s'havia d'abordar de manera immediata, en la mesura del possible».

Padró ha remarcat la millora que suposa donar continuïtat a una avinguda que ara és un cul-de-sac, alhora que ha desitjat que no passin massa anys fins que es pugui desdoblar. Per part seva, Hosta ha celebrat que el futur vial permetrà descongestionar el carrer de Sant Cristòfol i el de Viladordis, que la modificació que hi va haver del trànsit amb la rotonda de Prat de la Riba ha omplert de cotxes.