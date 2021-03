El Palau Firal arrenca la vacunació amb l'esperança d'agafar embranzida

Manresa ja compta amb un nou espai de vacunació per fer front a la pandèmia. L'activitat d'immunització al Palau Firal de Manresa ha començat aquest matí amb un total de 210 dosis del vaccí AstraZeneca administrades als col·lectius essencials. A hores d'ara, ja han rebut la primera dosi de la vacuna el 43% del cens de treballadors essencials de la Catalunya Central, segons dades de Salut. D'aquesta forma, es preveu mantenir un ritme de dues-centes vacunes diàries fins al pròxim dijous, quan l'arribada d'una nova partida del vaccí, ha de permetre doblar la xifra de dosis diàries.

Una de les conseqüències immediates de l'habilitació d'aquest nou espai és la descongestió del CAP Bages, on fins ara es vacunaven els col·lectius essencials. De fet, aquesta mateixa estratègia s'ha seguit en diferents punts territorials. Els recintes firals d'Igualada i Vic i l'hotel d'entitats de Berga també esdevindran nous centres de vacunació amb l'objectiu d'adequar espais més amplis, de fàcil accés i preparats per acollir vacunacions massives.

En aquest sentit, la delegada de Salut a la Catalunya Central, Teresa Sabater, ha explicat, durant la inauguració del Palau Firal com a espai de vacunació, que el canvi d'estratègia respon a l'objectiu «d'alliberar els ambulatoris, per tal que pugin desenvolupar la seva activitat ordinària». D'altra banda, també ha remarcat que «davant de la previsió d'un increment considerable de les vacunacions, cal habilitar nous espais amplis, segurs i accessibles per administrar les dosis». A partir del segon semestre, Salut preveu una vacunació massiva i, per tant, «cal estar preparats per poder afrontar les noves etapes que vindran», ha recalcat.

Per la seva part, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha comentat que el Palau Firal «és un bon espai per esdevenir un centre de vacunació, ja que és ampli, té aparcament i és de fàcil accés per a les persones de la comarca que s'hi hagin de desplaçar». En aquest sentit, ha subratllat que «és un recinte que té potencial per créixer i acollir més vacunacions de cara al futur». Alhora, ha posat de manifest la bona resposta ciutadana envers la iniciativa, «ja que tots els horaris de vacunació d'aquesta setmana ja estan plens i sembla que hi ha ganes de vacunar-se i de combatre el virus perquè tothom arriba molt puntual».

La coordinadora de l'atenció a la ciutadania de l'ICS a la regió central, Berta Sarret, ha explicat que per tal de rebre una bona resposta per part de la gent «és fonamental la comunicació i, tenint en compte que al Palau Firal estem vacunant a una població de menys de 55 anys, els missatges per telefonia mòbil són la via més ràpida». D'aquesta forma, els nous espais de vacunació als recintes firals funcionaran amb el sistema ticketing, de manera que els col·lectius a qui s'està vacunant reben un missatge mòbil que els crida a presentar-se.

En paral·lel a la vacunació als professionals essencials, en aquests moments, també s'està vacunant als majors de vuitanta anys i a les persones dependents. En aquests casos, «el ritme de vacunació és molt més lent perquè molt sovint els professionals sanitaris s'han de desplaçar fins als domicilis per atendre a les persones», ha explicat Sarret, i alhora ha ressaltat: «l'objectiu és arribar al màxim nombre de persones possibles per combatre el virus».