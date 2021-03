Les seccions d'enterrament de les entitats veïnals es convertiran en una cooperativa

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa està treballant per unificar i transformar les seccions d'enterrament dels barris en una cooperativa. L'entitat ja havia anunciat, tal com va informar aquest diari, que estudiava crear una societat que les aixoplugués, però encara s'havia de decidir la fórmula que emprarien, i finalment s'ha optat per una cooperativa. També havien plantejat la possibilitat de crear una mútua.

«Fer una mútua era massa costós», explica a Regió7 el president de la federació, Toni Erro. Tot i que encara no se sap exactament quan podria entrar en funcionament, podria ser a final d'aquest any o el que ve. Abans, però, hi ha molta feina a fer, i una de les més importants és que cada associació veïnal ha d'aprovar, en assemblees generals, l'adhesió de la seva secció d'enterraments en la cooperativa. Les reunions podrien tenir lloc en els propers mesos.

Durant aquest temps, la Federació haurà d'anar perfilant com serà exactament la futura cooperativa i explicar quina repercussió tindrà per als socis dels barris que ja paguen una quota a la secció d'enterraments.

Hi ha associacions de veïns que veuen molt clar que s'han d'encaminar cap a la creació d'aquesta cooperativa, i n'hi ha d'altres que, tot i estar a favor del projecte, no veuen que sigui un tema urgent. En tot cas, la falta de joves en les entitats dels barris i la pèrdua progressiva de socis ha forçat les associacions a estudiar una nova fórmula per a les seccions d'enterrament, que són un puntal d'aquestes entitats.

De moment ja s'han fet passos decisius i la Federació ha creat dues comissions, una d'administrativa centrada a gestionar la transició i una altra d'informàtica, més tècnica, encarregada d'estudiar com es fa la base de dades per dur a terme la iniciativa. Una feina majúscula perquè 15.000 manresans estan apuntats a les seccions d'enterrament d'algun dels barris de la ciutat.

Quotes tenint en compte l'edat

Un tema que s'està estudiant també amb molt deteniment és el de les quotes que haurà de pagar cada soci. Actualment hi ha tarifes dispars a cada barri, i quan hi ha un funeral, les despeses es reparteixen a parts iguals a cada un dels socis. D'aquesta manera, les associacions amb més membres han de pagar menys i les que no en tenen tants la quantitat que ha d'aportar cada soci és més alta. Així que, en els barris amb més població, el cost és, aproximadament, de poc més d'un euro, i les que tenen menys habitants aporten cap a sis euros. «La diferència, al final, no és tan gran, perquè en els barris més poblats hi ha més enterraments al llarg de l'any», explica el president de la Federació de Veïns.

Ara l'objectiu és estipular unes quotes que vagin en funció de les edats. D'aquesta manera, els socis menors de 25 anys no hauran de pagar la mateixa quantitat perquè s'entén que encara no treballen i, per tant, els pares són els que ho acabaran pagant. «No pot ser una càrrega gran per als pares, perquè llavors no hi apuntarien els fills. Busquem la manera perquè s'hi apuntin les unitats familiars, i així també creem fidelització entres els socis, que ho seran des de ben joves. La quota també serà inferior per als jubilats perquè aquestes persones tenen menys ingressos i, a més a més, els membres d'aquesta edat ja han aportat en els anys anteriors la part més feixuga», explica Toni Erro.

Els avis que s'hi apunten per primer cop hauran de pagar una entrada, tal i com es fa ara, per compensar el fet que bona part de la seva vida no hi han fet cap aportació. «També s'han d'estudiar les casuístiques, com per exemple què fem amb la gent que està a l'atur», afegeix el president de la federació.