Althaia lidera un estudi sobre l'art com a teràpia contra el càncer

La Fundació Althaia de Manresa lidera un estudi per avaluar la utilització de l'art com a teràpia per reduir els nivells d'ansietat i depressió de les persones que pateixen càncer, així com per augmentar la qualitat de vida i les capacitats per fer front a la malaltia.

L'estudi, impulsat per la Fundació Nous Cims, compta amb la col·laboració i la participació del Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari de Terrassa, el Centre K?lida Sant Pau, l'Hospital Clínic de Barcelona, i tres centres de l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO Hospitalet, l'ICO Badalona i l'ICO Girona.

En total, 432 persones d'arreu de Catalunya diagnosticades de càncer hi participaran. Per poder-hi participar, no cal tenir coneixements previs en el camp artístic.

Per elaborar l'estudi, cada centre s'encarrega de gestionar un grup de persones en tractament a la unitat o servei d'oncologia del mateix hospital. La mostra es dividirà en dos grups: un grup format per usuaris que rebran l'atenció habitual prevista en el seguiment de les persones amb càncer, i que se'ls oferirà de participar en els tallers un cop finalitzin la seva col·laboració; i un grup que participarà en dotze sessions d'artteràpia guiades per art terapeutes amb formació acreditada. D'aquesta manera es podran analitzar els resultats de cada grup.