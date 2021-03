Cesc Escolà, conegut pel seu pas per «OT», posa en marxa una aplicació de fitness

De la televisió de la mà del concurs "Operación Triunfo" i del programa matinal "Muévete en casa", emès durant el confinament amb una gran èxit d'audiència, a publicar un llibre centrat en la importància de l'exercici i de la nutrició i, ara, a posar en marxa una app de fitness. L'autor de tot plegat és el manresà Cesc Escolà, que aquest mes ha impulsat el seu nou projecte, una aplicació per poder entrenar des de qualsevol lloc que adapta els exercicis digitals a totes les edats i intensitats.



Escolà estrena aquest espai online d'entrenament a la carta a través de la plataforma BeJao. Explica que "és un somni fet realitat i dona continuitat i millora els entrenaments que vam fer a la televisió durant el confinament". L'aplicació ofereix entrenaments durant dotze mesos. És de pagament i cada mensualitat s'estructura en deu sessions d'entrenament que es complementen amb exercicis d'escalfament i amb estiraments per optimitzar l'entrenament.





Una trajectòria plena de projectes

de hits, força, combat, mindbody, funcional, i sessions adaptades per a famílies, per a persones amb mobilitat reduïda i per a gent gran. També, plans d'entrenament per aconseguir objectius iEl manresà es va donar a conèixer com aal concurs de talents "Operación triunfo" i, durant el confinament,on animava els telespectadors a mantenir la forma des de casa seva., "Mucho más que fitness", del qual ja es va fer ressò aquest diari i que li va publicar l'editorial Planeta. Actualment,