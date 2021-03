Les obres per lligar Trullols i la carretera de Viladordis arrencaran a finals d'estiu

L'Ajuntament va aprovar la setmana passada el projecte per enllaçar el polígon dels Trullols amb la carretera de Viladordis mitjançant l'urbanització d'un nou tram de l'avinguda dels Països catalans. Ahir el va presentar. Té un pressupost d'1.031.956,03 euros, dels quals ja es va reservar per a aquest any una partida de 700.000. Les obres han de començar a finals d'estiu amb una durada de deu mesos, amb la idea que s'encavalquin amb les que ja s'estan executant actualment a la mateixa avinguda entre el carrer de Viladordis i la plaça de Prat de la Riba per tal que quan acabin unes no triguin a fer-ho les altres.

El tram de l'avinguda dels Països Catalans que s'està fent actualment té una inversió de 4,3 milions d'euros que paguen la Generalitat (el 60%) i l'Ajuntament (el 40%). Les obres van començar l'octubre passat i duraran un any.

El nou tram d'avinguda tindrà una longitud de 420 metres; 250 corresponen al traçat nou -el que va del carrer de Caietà Mensa a la nova rotonda de la carretera de Viladordis que es farà amb les obres iniciades l'octubre passat- i els altres 170 a la vorera del tram ja existent, a l'alçada del Decathlon i del FesMés. S'intervindrà en una superfície de 6.430,08 m2. El pendent serà del 5%.

Una vorera de cinc metres

L'amplada serà de 15,5 metres, repartits en dos carrils -un per a cada sentit- amb 3,20 cadascun, una vorera de 5 metres, un espai per aparcar de 2,10 i una franja a l'altra banda de la calçada de 2 metres que correspon a la mitjana de l'avinguda que ja hi ha ara al tram fet. Aquesta mitjana es manté al llarg de tot el tram pensant en el futur desdoblament de l'avinguda amb quatre carrils. Tant la nova vorera com la nova mitjana seran arbrades (s'hi plantaran platanus x hispanica).

En la presentació, ahir, hi havia l'alcalde Marc Aloy; David Aaron López, regidor d'Urbanisme; Núria Masgrau, regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme; Xavier Padró, president de l'Associació d'Empresaris Els Trullols; Marina Hosta, presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família; Joan Antoni Casas, president de l'Associació de Veïns de Cal Gravat; Francisco Montero, vicepresident de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, i els tècnics municipals David Closes i Àngels Mas.

Aloy va destacar la millora que aportarà l'actuació en la mobilitat dels barris de la Sagrada Família, Cal Gravat i la Font i també en la del polígon dels Trullols, que fins ara estava molt supeditat a la C-55. Va posar l'accent en la descongestió que suposarà per al carrer de Sant Cristòfol, fet que va celebrar Hosta, que va recordar que la nova rotonda de la Bonavista i els canvis de circulació que la van acompanyar van portar molt trànsit al barri. Padró va apuntar que és «una demanda de fa anys i estem molt contents perquè desembussarem aquest cul-de-sac, que ens generava problemes fins a la rotonda de Cal Gravat». Que només hi hagi un carril per sentit «no és el més ideal», va admetre.

L'encaix del tram fet amb el nou

El regidor López, que va voler incidir en els beneficis que tindrà l'actuació per a les persones que vagin a peu a nivell de seguretat i de comoditat, va explicar el projecte, que té la peculiaritat que ha d'adaptar a dos carrils una avinguda que a la rotonda dels Trullols davant dels multicinemes en direcció cap al Decathlon comença sent de quatre. Va informar que els dos carrils més propers al Decathlon quedaran com una via de servei i que, «de manera intuïtiva» i amb la senyalització pertinent, els cotxes hauran de continuar pels dos carrils que tindran continuïtat fins a la carretera de Viladordis i Prat de la Riba. De totes maneres, va precisar, qui agafi per error els carrils que no tindran continuïtat, que és per on s'entra al Decathlon o per on es pot continuar pel carrer de Caietà Mensa, es podran incorporar a l'avinguda dels Països Catalans. Va insistir que «el que té lògica és que tot el vial tingui la mateixa secció perquè no arribis a un punt d'inseguretat o d'incertesa».