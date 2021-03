Més de 250 inscrits en les primeres portes obertes virtuals a la UPC Manresa

La UPC Manresa va obrir per primera vegada aquest any les portes de manera telemàtica per donar a conèixer els estudis, les sortides professionals i les instal·lacions de la universitat als futurs estudiants.

La jornada, celebrada divendres passat amb la resta d'escoles i facultats de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), es va dividir en tres franges horàries: una al matí per a grups de centres de secundària, que van accedir des dels seus centres, i dues a la tarda, una sobre els estudis de grau i una altre sobre els estudis de màster, adreçades als interessats i interessades que hi accedien pel seu compte.

La UPC ha planificat totes les jornades de portes obertes de graus i sessions informatives de màsters d'enguany en format virtual. Les persones interessades en aquestes trobades s'han d'inscriure prèviament i cada centre docent de la es posa en contacte amb elles per donar la informació necessària per poder accedir-hi.

Aquestes sessions informatives virtuals els permeten a ells, així com als tutors, tutores i familiars, conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen i les seves sortides professionals, a més a més de rebre informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques en empreses, entre d'altres qüestions.

Amb aquestes trobades es pretén que les persones interessades en les titulacions universitàries que s'imparteixen a la UPC Manresa tinguin accés a la mateixa informació que tindrien si assistissin a una jornada de portes obertes presencial. Pel que fa a la visita de les instal·lacions, la jornada virtual ofereix vídeos i fotografies de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) elaborats amb la participació d'estudiants de la UPC, en els quals es veuen alguns dels espais de les instal·lacions.



Properes jornades i sessions telemàtiques

Durant el curs estan previstes més jornades de portes obertes així com sessions informatives de màsters, programades per als dies 24 d'abril, 15 de maig i 15 de juny, amb informació i inscripció obertes a les pàgines següents:

https://www.epsem.upc.edu/ca/portes-obertes/

https://www.epsem.upc.edu/ca/si-masters/

Estudis de la UPC Manresa

L'EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines.

També ofereix el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.