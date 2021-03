Salut Pública destina diners de la loteria de Nadal per la Plataforma d'Aliments del Convent de Santa Clara

Tècnics de l'Agència de Salut Pública de la Regió Sanitària de la Catalunya Central han aprofitat els diners recollits en la loteria de la grossa de Nadal per comprar aliments i destinar-los a la Plataforma d'Aliments de la Fundació Convent de Santa Clara que lidera Sor Lucía Caram. La idea era aportar un granet de sorra a aquelles persones que més ho necessiten però aprofitar per adjuntar un missatge de Salut Pública i potenciar, reduir o canviar maneres de funcionar per aconseguir una alimentació cada vegada més saludable.

Per això, amb els diners recollits, l'equip de Salut Pública va decidir seguir les recomanacions de la Guia "Petits canvis per menjar millor" que ha editat el departament i en va cedir un volum a la Fundació de Sor Lucía Caram. La guia planteja la necessitat de potenciar els aliments, el consum dels quals està clarament per sota de les recomanacions: "Més fruites i hortalisses, llegums, fruita seca vida activa i social" i també prioritzar entre dues possibilitats semblants, la més saludable: "Canvieu a aigua, aliments integrals, oli d'oliva verge, aliments de temporada i proximitat". Un altre tema cabdal és reduir aquells aliments clarament vinculats a un major risc de patir malalties i també amb major impacte mediambiental: "Menys sal, sucres, carn vermella i processada, aliments ultraprocessats"



Aliments amb missatge



D'acord amb aquestes recomanacions, s'han comprat llegums, ja que es tracta d'un grup d'aliments molt valuós des del punt de vista nutricional, així com des del vessant gastronòmic i de la seva accessibilitat econòmica. A més, els llegums es poden adquirir amb formats múltiples que facilitin la seva conservació.

També, s'ha entregat, cereals integrals aliments rics en midó, però també en fibra, vitamines del grup B i altres micronutrients que es concentren, sobretot, a les capes més exteriors del gra. El consum de cereals integrals, en lloc de refinaments, es relaciona amb menys risc de mortalitat en general, i de càncer colorectal i malalties cardiovasculars en particular. I oli d'oliva verge perquè és un aliment que forma part de la nostra dieta mediterrània, té múltiples beneficis per a la nostra salut. I a més, al nostre entorn se'n produeix de diferents varietats i de gran qualitat.



Productes d'higiene femenina



La Fundació va demanar que en aquesta donació s'incloguessin també productes d'higiene femenina perquè és una de les necessitats que tenen de manera diària. Des de la Plataforma es fan paquets per lliurar a persones i famílies que moltes vegades depenen d'aquestes aportacions. Sor Lucia Caram va rebre l'aportació de salut Pública i totes dues parts van acordar col·laborar en accions futures que permetin arribar a les famílies vinculades a la Fundació recomanacions de com menjar sa gastant poc.

En aquest sentit hi ha 10 consells per aconseguir-ho: Planificar els àpats; cercar el millor preu, comparar i contrastar; comprar aliments de temporada; els aliments dissenyats per estalviar temps a la cuina.. poden ser MÉS cars; els aliments més interessants... bons, nutritius i barats; cuinar una vegada... menjar per més d'un dia!; ajustar les quantitats... i deixar que la creativitat flueixi; conservar adequadament els aliments; i en alguna ocasió heu de menjar fora de casa; els "extres" fan pujar la factura.