El CAE i mengemBages s'uneixen per gestionar menjadors escolars

El CAE i mengemBages han decidit sumar esforços i compartir la seva llarga experiència per oferir un servei integral de menjadors escolars que inclogui el control de tot el procés: des de la compra del producte a l'elaboració fins a l'hora de servir-lo i d'aportar tot el procés educatiu que comporta el treball als menjadors dels centres escolars.

El director del CAE, Nasi Muncunill ha assegurat en roda de premsa que el projecte #Bonavida se centra en el treball que es pot fer als menjadors escolars gràcies a una unió natural de dues entitats que "ens sentim vinculades al territori, a la proximitat a les persones i que compartim elements de qualitat, rigor, autoexigència i des de l'economia social".

Alba Rojas, sòcia de mengemBages, ha explicat que és una suma natural: "fa més d'un any que explorem possibiltats de treballar de forma conjunta i ara, en època de pandèmia, la col·laboració té més sentit que mai".



De l'elaboració del menú a la ingesta

L'alimentació sana i saludable comença en el moment de pensar i elaborar un menú, continua en el procés de la tria i la compra dels millors aliments i passa per l'elaboració i la cocció fins arribar a la ingesta. Isa Alvarez, coordinadora de cuines a mengemBages, assegura que l'essència de mengemBages "és treballar amb persones productores properes, treballar el producte de temporada, amb dietistes que elaborin els menús mantenint aquests criteris" i ha destacat la importància de no separar el procés de treball a la cuina amb el procés de treball que s'inicia un cop el menjar arriba al menjador per tal que tingui una continuitat lògica



Educació integral de tot el procés

La responsabe econòmica del CAE, Esther Almonacid, ha assegurat que aquest treball també s'ha de traslladar a les línies educatives. De fet, al CAE tenen una experiència de 25 anys en menjadors escolars i cada cop tenen més clar que aquests projectes guanyen sentit si es poden "personalitzar al centre en funció de la seva linia pedagògica i les seves necessitats".

El projecte s'elaborarà en escoles que disposin de cuina pròpia.