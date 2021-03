El camí de la Transèquia estarà senyalitzat del 7 al 31 de març per fer-la per lliure

La 37a Transèquia tindrà un format diferent degut a les restriccions vigents per fer front a la pandèmia. Enguany els organitzadors proposen una edició que s'allargarà des del 7 fins al 31 de març, per tal d'evitar les aglomeracions entre els participants, els quals tindran l'opció de recórrer la ruta sencera o bé de traçar diferents recorreguts circulars que passen per un únic terme municipal. Malgrat que la celebració no serà tan lluïda, degut a l'absència de les riuades de gent vorejant la Sèquia, els promotors fan una crida a la participació per seguir la tradició.

«La Transèquia d'enguany s'allargarà en el temps i, en aquest sentit, fem una crida a la gent perquè intenti repartir-se entre les diferents dates», remarcava ahir la coordinadora de l'esdeveniment, Laia Muns, durant la presentació de la 37a edició. També posava de relleu que «serà important seguir la recomanació de fer la caminada amb grups de sis persones, i pertanyents a una mateixa bombolla». Alhora, recordava que enguany la Transèquia no tindrà dispositiu de seguretat i, per tant, «cadascú haurà de tenir cura de l'entorn i fer-se responsable de la seva seguretat».

Davant de la falta d'un dispositiu de seguretat, els organitzadors només plantegen dues modalitats per recórrer la Transèquia: a peu o bé corrent. D'aquesta forma, en l'edició d'enguany no s'habilitaran els camins per a les bicicletes o les handbikes, com s'havia fet en les edicions anteriors, «perquè no disposem dels efectius suficients per fer-ho durant les gairebé tres setmanes que durarà la cita».

Malgrat la manca de dispositius de seguretat i de punts d'avituallament, els participants trobaran els recorreguts degudament senyalitzats durant les dates en què se celebra la festa. En total, s'han dissenyat sis camins circulars pels diferents municipis que passen per alguns dels trams de la Sèquia. Cadascuna d'aquestes rutes té una mitjana de deu quilòmetres i, en el cas de Manresa, hi haurà dos senders senyalitzats, un que passa pel ramal del Poal i l'altre que ressegueix el ramal de Viladordis.

Els beneficis recollits durant l'edició d'enguany aniran destinats a un projecte que encara s'ha de concretar liderat per professionals d'Althaia en col·laboració amb la Fundació Sant Andreu Salut per avançar en la recerca de la covid i les seves seqüeles. «Els diners recaptats durant la Transèquia representaran el 50% del finançament i l'altre 50 % seran fons de la Fundació Althaia. L'objectiu és treballar per la salut de la ciutadania i posar en valor la recerca que es fa en el territori», va ressaltar Antònia Raich, de la unitat de mecenatge de la Fundació Althaia, en la presentació.

Les inscripcions ja estan actives i es podran fer online fins al 31 de març. Depenent de l'aportació en la inscripció es rebran objectes vinculats a la festa com a obsequi.