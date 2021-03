Correus elimina bústies de recollida de cartes a les voreres de Manresa

Les bústies grogues i cilíndriques de Correus a les voreres formen part del paisatge urbà oferint un servei públic, per això quan alguna desapareix, com està succeint a Manresa, no passa inadvertida.

Usuaris han trobat a faltar les de la Font dels Capellans, plaça Valldaura, carrers Sant Maurici i Ferrer Vidal, la del costat del col·legi Oms i de Prat, carrer Cadí a la Mion, la de la carretera de Cardona 49 i Sant Domènec.

La desaparició fins i tot ha estat rebuda amb sorpresa per personal de Correus. La companyia disposa de bústies de ruta -a Manresa són de color verd i quadrangulars- tancades amb clau, d'ús exclusiu dels professionals del servei que serveixen com a dipòsit de trameses perquè els carters no duguin tant pes a sobre. Quan no hi ha prou a prop una bústia de ruta es fan servir les bústies grogues tancades amb clau com a dipòsit de custòdia. Així que quan desapareix una bústia groga també afecta els treballadors.

Segons dades que ha anat proporcionant Correus, l'any 2008 hi havia 39 bústies repartides per la capital del Bages on es podien deixar les cartes. L'any 2015, la companyia defensava que més que desaparèixer havien augmentat, perquè la trama urbana estava en expansió, i que n'hi havien 44. L'any 2018 es van comptabilitzar 42 bústies.