L'Ajuntament adjudica a Ampans i a Ambientalia World el manteniment d'espais verds de la ciutat

L'Ajuntament de Manresa ha adjudicat els dos lots de més grans —els que cobreixen més extensió de la ciutat— del nou contracte de manteniment dels espais verds de la ciutat a dues empreses que ja han començat a treballar aquesta setmana. Es tracta dels dos lots que corresponen a les zones urbanes (nord-oest i sud-est) i s'han adjudicat a Fundació Ampans i a Ambientalia World SL, de Sant Feliu de Llobregat.

Tal com ja va explicar l'Ajuntament de Manresa quan es va iniciar la licitació (vegeu aquest enllaç), el nou contracte ha incrementat la seva dotació econòmica en un 64,3% respecte del que hi havia actualment i ha augmentat els seus criteris ambientals i socials. Per primera vegada, s'havia reservat un dels lots grans a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció. És precisament el lot que ha guanyat la Fundació Ampans.

A banda d'aquests dos lots que corresponen a les zones més urbanes, una altra de les novetats de la licitació va ser la incorporació de dos lots específics: un per al polígon de Bufalvent i l'altre pel parc del Cardener. Aquestes adjudicacions es formalitzaran aquest mes de març.

A Bufalvent, la principal novetat serà que la majoria dels treballs es realitzaran en horari nocturn, un fet que permetrà que no hi hagi cotxes i camions que entorpeixin les tasques i evitarà molèsties a les empreses del polígon. Pel que fa al Cardener, s'amplia notablement la llargada i l'extensió de la zona mantinguda i s'hi inclouen els itineraris paral·lels dins del manteniment continu periòdic, amb una gestió en la qual prevaldran els criteris ambientals a favor de la biodiversitat d'un espai seminatural.

El global del nou contracte reforça encara més els criteris ambientals i elimina totalment l'ús dels herbicides, la qual cosa permetrà que la ciutat faci un salt molt gran en aquest aspecte. A més a més, augmenta el pressupost destinat als salaris, sobretot per l'increment del conveni laboral, però també perquè ara s'hi inclou el cobriment de baixes i de vacances i perquè s'hi afegeixen equips de reforç per a les èpoques de màxima feina, com les desbrossades de primavera, la qual cosa permetrà acabar les tasques en un període molt més curt de temps. El seu cost anual serà de 1.149.164,85 euros (iva inclòs), una xifra que representa un increment del 64,3% respecte del contracte vigent. La seva durada serà de dos anys, prorrogables a dos anys més.