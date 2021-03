Fem Manresa critica la manca de manteniment de la maquinària de recollida d'escombraries

La setmana passada, la caixa compactadora d'un dels camions de reciclatge de Manresa va desplomar-se a terra després que se'n partís la subjecció, mentre treballava a la planta de recollida del Cardener. Un incident que, tot i no haver de lamentar danys als treballadors, segons Fem Manresa denota una manca greu de manteniment de la maquinària amb la qual es treballa. D'aquests fets se n'ha tingut constància arran de la denúncia pública que n'ha fet el sindicat CGT.

Fem Manresa recorda que no és el primer cop que aquesta secció sindical de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, l'empresa que té la concessió del servei de recollida d'escombraries i reciclatge a Manresa) ha avisat de la manca de manteniment d'alguns dels vehicles amb els que treballen i que suposen un greu perill per als treballadors i terceres persones. Des de la CGT afirmen que ni l'empresa ni l'Ajuntament han donat resposta a les seves queixes.

Des de Fem Manresa lamenten aquests fets i veuen amb molta preocupació la manca de resposta per part de l'Ajuntament. Segons els anticapitalistes, la manca de control i de fiscalització de les concessionàries que treballen per l'Ajuntament és un fet que es repeteix massa sovint, com ja han criticat en múltiples ocasions. Incidents com els de la setmana passada els reafirmen en què el fet d'externalitzar els serveis municipals "per sistema", acaba provocant descontrol i deixadesa a parts iguals, unes conseqüències que acaba patint, en última instància, la ciutadania de Manresa.

La candidatura municipalista exigeix, per últim, l'assumpció de la gestió directa dels serveis municipals per part de l'Ajuntament, que segons apunten permetria no dependre de grans empreses que tan sols busquen la rendibilització del seu benefici enlloc de prestar un servei de qualitat a la ciutadania.