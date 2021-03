Dues entitats de Manresa creen un innovador servei de menjador

Amb la idea de començar-lo a oferir de cara al curs vinent, el CAE i mengemBages han presentat un innovador projecte, #Bonavida, amb què han sumat esforços per proporcionar a les escoles de Manresa i de la comarca un servei integral de gestió dels menjadors. L'única condició és que els centres disposin de cuina pròpia.

El CAE és una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que treballa per la promoció de l'educació en el lleure i la dinamització sociocultural i que fa 25 anys que gestiona menjadors a nivell de l'acompanyament dels infants. Per part seva, mengemBages és el projecte de la cooperativa Frescoop SCCL, una iniciativa social i sense afany de lucre que es dedica a la distribució d'aliments de proximitat per a particulars i col·lectius, amb la voluntat de treballar amb i pel territori.

El servei de menjador que presenten les dues entitats, del qual ja estan parlant amb algunes escoles que s'hi han interessat, inclourà el control de tot el procés, des de la compra del producte fins a l'elaboració del menjar, portar-lo a taula i el procés educatiu que comporta el treball als menjadors dels centres escolars.

El director del CAE, Nasi Muncunill, ha destacat que #Bonavida se centra en el treball que es podrà fer als menjadors escolars gràcies a la unió de dues entitats que «ens sentim vinculades al territori, a la proximitat, a les persones i que compartim elements de qualitat, rigor, autoexigència i des de l'economia social». Alba Rojas, sòcia de mengemBages, ha explicat que «fa més d'un any que explorem possibilitats de treballar de forma conjunta i ara, en època de pandèmia, té més sentit que mai».

Isa Álvarez, coordinadora de cuines a mengemBages, recorda que la seva essència «és treballar amb persones productores properes, amb producte de temporada i amb dietistes que elaborin els menús mantenint aquests criteris» i ha posat de relleu la importància de no separar el procés de treball a la cuina amb el que s'inicia un cop el menjar arriba al menjador. Per a la responsabe econòmica del CAE, Esther Almonacid, aquests projectes guanyen sentit si es poden «personalitzar al centre en funció de la seva línia pedagògica i necessitats».