Manresa et proposa un viatge a l'època dels dinosaures, amb trenta peces a mida real

Vols viure una experiència juràssica? No et perdis Dinosaurs Tour, l'exposició més gran de dinosaures animatrònics. Aquests animals prehistòrics envairan aquest cap de setmana el Palau Firal de Manresa, on s'hi podran veure una trentena de peces inèdites a mida real, algunes de les quals animatròniques per simular el seu aspecte i comportament. Segons el comissari de l'exposició, Norman Tesser, «els visitants podran veure els últims avenços tecnològics, amb dinosaures que es mouen i fins i tot respiren!. És un autèntic Parc Juràssic».

Dinosaurs Tour és un apassionant viatge per l'època dels dinosaures. Es podran veure Triceratops, Tiranosaurus, Protoceratops, Parasaurolofus,Stegosaurus, Spinosaurus, Diplodocus i el famós Tiranosaure Rex a mida real, entre d'altres. És una activitat per viure en família, «on els més petits queden bocabadats. Els seus moviments són tan realistes que alguns nens i nenes es pensen que són de veritat», explica Norman Tesser.



Conèixer dinosaures i aprendre

«Combinem entreteniment i diversió per als infants, així com també una part pedagògica, ja que aprenen mentre contemplen l'exposició», assenyala Tesser. Per tal que la mostra sigui més impactant i real, es recrearan els hàbitats naturals dels dinosaures, amb vegetació i escenografia dissenyades segons les característiques de la Terra fa milions d'anys. Dinosaurs Tour es complementa projeccions didàctiques i panells informatius i descriptius amb detalls científics sobre les eres geològiques, teories sobre l'extinció dels dinosaures i dades sobre la recuperació de restes fòssils.

Esdeveniment segur en època de covid

L'exposició de dinosaures al Palau Firal de Manresa comptarà amb un protocol anticovid amb mesures preventives «perquè sigui un esdeveniment del tot segur», remarca el comissari. Per exemple, es controlarà la capacitat d'assistents i es crearan torns per a les visites, per evitar cues d'accés.

Horaris i entrades

Dinosaurs Tour es podrà veure aquest proper cap de setmana al Palau Firal de Manresa, ciutat on ja va fer parada al novembre del 2019. És una mostra itinerant que ha recorregut una desena de països, com Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Noruega, Polònia i Romania, entre d'altres. El dissabte 13 i diumenge 14 de març serà a la capital del Bages de 0 h a 14 h i de 16h a 21 h. Les entrades valen 9 euros i es poden comprar a les taquilles del Palau Firal o accedint a la pàgina web.