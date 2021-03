Les Escodines vol fotomultes al barri per buidar-lo de vehicles

A punt d'acabar la millora del paviment dels carrers Escodines i Sant Bartomeu del barri de les Escodines, l'associació de veïns, per boca de la presidenta, Carme Carrió, ha demanat que, amb el menor temps possible a partir del moment que en marxin els paletes, l'Ajuntament hi instal·li fotomultes com a Sobrerroca, a la plaça Gispert i a l'Alfons XII.

Abans de començar l'actuació (vegeu edició del 10 de desembre passat), l'ens veïnal va explicar que damunt la taula hi havia l'opció de les fotomultes o bé la de canviar de sentit els dos vials per evitar que els vehicles els utilitzin com una drecera per arribar a l'Hospital Sant Joan de Déu, a la Clínica Sant Josep i al barri de La Balconada. Tant l'ens veïnal com els grups organitzats del barri aposten per les fotomultes, explica Carrió. Fa notar que «no és tolerable que hi passin 2.000 vehicles cada dia», quan la ràtio que els correspondria, pel tipus de carrer que són, «és de 185».

A banda, ara que són a punt d'acabar les obres de substitució del paviment, que «estan quedant molt bé» destaca, Carrió alerta que si hi tornen a passar vehicles de gran tonatge «les malmetran en dos mesos». L'actuació, que va començar el gener passat amb un pressupost de 135.613,96 euros, va rebre aquesta setmana la visita del regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili. La previsió de l'Ajuntament és que quedi enllestida a final d'aquest mes.

«Farts del volum de cotxes»

Carrió afirma que els veïns «n'estem farts del volum de cotxes que hi ha als dos carrers» i que per això reclamen que es limitin amb les fotomultes per tal que només hi puguin passar els veïns i que es disposin dues hores al dia per fer la càrrega i descàrrega. «No volem que les Escodines sigui una drecera i si no se soluciona ens asseurem al carrer. Si cal una mesura d'aquest tipus la farem».

Per a la presidenta veïnal, es tracta d'un tema de «qualitat de vida» que està convençuda que entomarà l'Ajuntament, «perquè ja és un compromís de quan Valentí Junyent era l'alcalde i en el pla de xoc [que es va fer l'estiu del 2019 per resoldre les problemàtiques més enquistades al barri] va quedar escrit a les actes el tema de les càmeres. Hi ha bona voluntat i intentem arribar a un consens mitjançant un diàleg que sigui constructiu», remarca. Insisteix que, acabades les obres, «es posin el més aviat possible».

La idea és que la zona controlada per càmeres vagi des de la plaça de Sant Ignasi fins al Casal de les Escodines, però Carrió diu que s'ha d'acabar de parlar perquè l'ideal seria que també hi entrin els carrers Nou i Vell de Santa Clara. «Aquesta és la proposta perquè el que passa ara és inviable i insostenible», insisteix.

Dues places verdes

No és l'única petició que fan. El barri també demana que l'espai que hi ha entre l'edifici de Mutuam i el col·legi d'Oms i de Prat, que ara omplen els cotxes, i el que queda al costat del Centre de Salut Mental i del convent de Santa Clara, al carrer de la Divina Pastora, deixin de ser «aparcament pels metges de Sant Joan de Déu, que ja en tenen, i pels de la Clínica Sant Josep, que també en tindran un» -s'estan fent les obres actualment- i passin a ser zona verda d'aparcament per als veïns i també que s'hi incrementi la qualitat de verd amb arbres, bancs i jocs per a la canalla. Quant a la zona verda per aparcar, comenta que «estem estudiant altres carrers».

No és el primer cop que Carrió reclama «un canvi de xip» per tal que «les ciutats siguin per a les persones i no per als cotxes» i que «la gent es desplaci als llocs caminant o amb transport urbà i que els nens puguin tornar a jugar als carrers i a les places».