La Generalitat instal·larà a Vic la futura seu regional de Treball, Afers Socials i Famílies

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, van signar dijous un protocol de col·laboració per a la futura ubicació a la capital d'Osona de la seu territorial del Departament a la Catalunya Central.

Requerit per aquest diari, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat que la Catalunya Central tingui delegació d'un departament tant important com és el de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aloy ha explicat que d'aquesta forma se segueix «el full de ruta previst» del desplegament territorial dels departaments de la Generalitat i que es fa «deixant claríssima l'aposta de la Generalitat per la capitalitat de Manresa».

L'alcalde de Manresa va recordar que la seu de la delegació del Govern a la Catalunya Central es fa a Manresa amb una inversió de 12 milions d'euros, que és a la capital del Bages on hi haurà l'Oficina d'Atenció Ciutadana i la major part del personal descentralitzat.

Aloy creu que mirar amb recel el desplegament sobre el territori de forma descentralitzada dels serveis de la Generalitat és un error i el que cal fer és expressar «alegria» per tenir més a prop i desplegats a la Catalunya Central «uns serveis territorials molt importants perquè tenim moltes dificultats» en l'àmbit de Treball, Afers socials i Famílies.

Segons el document signat dijous, l'Ajuntament de Vic buscarà i posarà a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies un immoble per situar la nova delegació.

L'alcaldessa Anna Erra va agrair «l'aposta per la descentralització de la Generalitat que reforça la capitalitat de Vic».

Desplegament territorial

El Departament va explicar que el desplegament territorial s'ha fet perquè no disposava de delegació a la Catalunya Central i considera «del tot necessari enfortir l'estructura territorial, especialment a la demarcació de Barcelona, per millorar tant els serveis que s'ofereixen a la ciutadania com la col·laboració amb els ens locals».

A banda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Vic disposa de les seus dels departaments de Presidència; Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, i Cultura.

A Manresa hi ha les seus d'Interior; Educació, Salut; Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement i la de Justícia tindrà espai a la futura seu de la delegació del Govern del carrer de la Codinella.

La delegació del Govern a la Catalunya Central assumeix les tasques d'Economia i Hisenda, Acció Exterior, Polítiques Digitals.

Durant l'acte de signatura a l'Ajuntament de Vic, el conseller va explicar que «si hi ha un Departament que no s'entén sense la col·laboració amb les administracions locals és el de Treball, Afers Socials i Famílies. Tenim molt clar el principi de subsidiarietat, el principi d'arrelament i el principi de capil·laritat al territori».