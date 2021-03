Covid al Bages: Les restriccions porten la paella a domicili

La pandèmia no només ha disparat les pizzes i els menús per emportar-se a casa. També ha instaurat, entre els clients de la restauració, nous hàbits dels quals gairebé no se sentien parlar abans, com les paelles d'arròs per lliurar a casa dels clients. Els cuiners de la Catalunya Central es van adaptar al que exigia la demanda durant els mesos més durs de confinament i van començar a fer paelles a dojo per repartir. Amb la flexibilització de les restriccions, la demanda va baixar, però encara queden clients que opten perquè els portin l'arròs a casa.

Al restaurant Cal Spaguetti de Manresa diumenge passat en van preparar vuit per portar a domicilis. «Abans de la pandèmia ja havíem fet algunes paelles per dur-les a casa de clients, però era molt poc habitual, i ara la demanda és més gran», explica el xef Ramon Duocastella. Tenen èxit entre la població de risc i gent gran, que prefereix sortir poc de casa, tot i que entre aquests clients hi ha famílies de tot tipus de Manresa. «Són ben bé de la ciutat perquè, és clar, l'arròs no aguanta gaire i s'ha de menjar quan s'ha acabat de fer. Si hi ha gent de pobles de la comarca que volen arròs, ho demanaran al restaurant que tinguin més a prop», afegeix.

De mitjana fa unes 15 paelles els caps de setmana, unes set o vuit per dia, i això significa un augment molt significatiu respecte abans de la pandèmia, ja que eren un o dos els que ho demanaven. Era un costum residual. Ara, però, la situació ha canviat fins a ser un servei més d'alguns restaurants del Bages.

No és un servei molt estès en el sector gastronòmic de les comarques centrals, i la majoria de restaurants que havien enviat arròs a domicili durant els primers mesos de confinament, actualment ho han deixat de fer. Els clients han tornat a ocupar les taules. Però hi ha una petita demanda que persisteix a casa i hi ha xefs al Bages, com els de Cal Spaguetti, El Vermell i Cal Ladis, que ho estan aprofitant.

«No ens demanen paelles per a 15 persones, sinó que ens solen demanar per a quatre o cinc, o com a màxim sis, el màxim permès en una reunió familiar. Són grups que veuen complicat fer un dinar familiar en un restaurant i prefereixen menjar-s'ho a casa», afirma Duocastella. De fet, a l'Spaguetti no només triomfen les paelles, sinó que també n'hi ha que hi van a buscar fideuà o menús de cap de setmana.

El xef manresà de Cal Spaguetti i la seva dona, Laura Girbau, comencen a treballar a les 6 del matí dissabtes i diumenges, i hi ha dies de més feina que fins i tot s'hi pose abans. A les 10 del matí arriba la resta de personal, i la cuina llavors és un no parar. «Em surt rendible perquè la meva dona i jo comencem a les 6 del matí, però si tingués dues persones des de primera hora no em sortiria a compte. Començo a preparar-ho tot d'hora i després vaig a tota pastilla». Veure cuinar Duocastella és com visionar un vídeo a càmera ràpida, i és que la velocitat i arribar a temps és clau en la seva feina. Tarda uns 15 minuts a preparar una paella.





Sense covar quan arriba a casa

Els restauradors consultats asseguren que l'arròs no arriba covat a casa perquè els clients no viuen lluny. «És millor un plat d'arròs acabat de fer, però arriba en bones condicions», assegura el responsable de Cal Spaguetti. D'altra banda, el restaurador d'El Vermell, Damià Giménez, assegura que en cap cas serveixen pastós l'arròs perquè la paella arriba pocs minuts després que l'hagi cuinat. «Vam començar l'abril a servir arròs a domicili i al principi passàvem nervis, però ara ho tenim més per mà», assegura, i afegeix que «l'organització és clau».

«Quan acabo de cuinar l'arròs ja tinc un treballador a punt a la porta per endur-se la paella. Quan surt del forn no ens podem encantar i trobar els temps és difícil, però hem trobat el ritme adequat. Ens comuniquem per WhatsApp, i quan el treballador em diu que està de tornada d'una comanda, calculo l'estona que tardarà a arribar per acabar l'arròs quan entri per la porta», explica el responsable del restaurant, que és al centre històric de la capital del Bages. Assegura tenir tan controlat els temps que fins i tot serveixen clients d'altres poblacions sense que arribi l'arròs covat. «Anem a poblacions com Santpedor o Callús, i tardem uns quinze minuts a arribar. En aquestes poblacions més llunyanes, l'arròs també arriba bé. Posem la calefacció del cotxe a tope», detalla. D'aquesta manera, Giménez assegura que actualment, els millors caps de setmana, pot arribar a fer 50 paelles, i en els mesos durs del confinament, quan la mobilitat estava tan restringida, en feia 100.

El preu per als comensals

El cost de l'arròs és d'uns 15 euros per ració, aproximadament, segons els restaurants consultats. A Cal Spaguetti el preu per ració és de 16 euros i els comensals s'han de repartir també els costos del transport, que són de 5 euros per un desplaçament en el terme municipal de Manresa i 10 euros per a un altre municipi dels entorns. Una empresa s'encarrega de portar les paelles. «Però si faig una paella per a moltes persones llavors no hi incloc el preu del transport», afegeix Duocastella.

A El Vermell, el mateix personal és qui fa el servei de transport i no el cobren al client. «Fem arrossos a partir de 12 euros per ració», explica Giménez. De fet, aquest restaurant del centre històric ha creat una web especial per promocionar i informar dels menjars que ofereixen a domicili, vermellacasa.com, i hi ha un apartat dedicat exclusivament als arrossos, la majoria dels quals costen 15 euros per ració, tot i que surt més a compte com més comensals siguin. Així, els que compren una paella de 4 racions, el preu final serà de 48 euros.

Massa comandes

A la marisqueria Cal Ladis, de Sant Fruitós de Bages, han continuat oferint el servei de paelles a domicili. «El moment culminant va ser quan no es podia sortir de casa, i ara tenim dos o tres encàrrecs setmanals», explica el gerent del restaurant, Dani Giner.

El que no baixa són les paelles que van a buscar els clients al restaurant. «En fem entre 10 i 12 per endur els diumenges. A vegades rebem 20 trucades, però no tenim capacitat per atendre tothom. Volem fer bé la feina», afegeix. El que tenen clar és que, des de la pandèmia, l'arròs està de moda.

"Quan la crisi sanitària s'acabi, la demanda dels qui volen menjar a casa serà mínima"

Els restauradors de la Catalunya Central s'adapten a les exigències de la demanda per fer front a les adversitats, però n'hi ha que tenen clar que, un cop acabi la crisi sanitària, «els clients que truquen al restaurant perquè els portin el menjar a casa faran una demanda mínima». És l'opinió del propietari d'El Vermell, Damià Giménez. Aquest restaurador del centre històric de Manresa creu que «la gent tindrà més ganes de sortir que de quedar-se a casa, tot i alguns gurus que diuen el contrari. Per a Giménez, «el caràcter mediterrani» prevaldrà i es notarà amb força un cop superada la crisi sanitària, perquè «la gent ara necessita més que mai tenir vida social».

Altres cuiners estan a l'expectativa, i com és el cas de Ramon Duocastella, de Cal Spaguetti, considera que «l'oferta dels establiments s'anirà a adaptant al que vagin demanant els clients».