Bars i restaurants de Manresa només estaran satisfets quan facin sopars

Esperen cuinar més dinars i atendre més comensals, i en temps de crisi i restriccions no és poca cosa, segons els propietaris de bars i restaurants de Manresa. Però afegeixen que l'ampliació horària que entra en vigor demà és insuficient i que el sector només respirarà tranquil quan puguin fer sopars, una de les peces més difícils d'encaixar en el trencaclosques de l'horari. Alguns establiments d'àpats amb personal amb ERTO han pogut fer treballar empleats més hores els darrers dies, però alguns asseguren que si l'horari no s'amplia més en els propers mesos veuen perillar el negoci. Per aquest motiu esperen una flexibilització de les restriccions aviat.

«La clau és poder obrir de nit. Ara durant el dia, tenim poca feina i la situació del negoci no és gens bona», explicava Sajjud Ahmad, que treballa a Kebabs Time, a les Bases de Manresa. A partir de demà, bars i restaurants poden obrir de dos quarts de 8 del matí fins a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda tots els dies de la setmana, inclosos dissabtes i diumenges. No tenen la mateixa sort els locals situats a l'interior de centres comercials, que hauran de seguir tancats fins a l'aprovació de mesures que els permetin aixecar la persiana.

A Cal Xavi saben que la clau és a la nit. «Aquí venien famílies al vespre i a la nit, i és un lloc agradable en què els clients tenen el parc a prop i els nens hi jugaven. Era el moment que teníem més clients i és necessari recuperar l'horari nocturn perquè la restauració, sobretot d'aquesta zona, torni a estar com a abans», explicava Arnau Pérez, cuiner de Cal Xavi, al carrer de l'Abat Oliba, ben a prop del parc de la Font del Gat de Manresa. Tot i que propietaris i empleats de bars i restaurants anhelin l'horari nocturn, aquest punt es mantindrà com fins ara. Així, els establiments a partir de les 7 de la tarda només podran servir menjar per emportar fins a les 10 de la nit, l'hora en què comença el toc de queda, si el client acudeix a recollir l'encàrrec. Els locals podran romandre oberts fins a les 11 de la nit si el local serveix a domicili.

Més marge de maniobra

Tot i que la situació continua sent dura per al sector de la restauració i la noves mesures suposen un avenç poc significatiu, els restaurants veuen que, de mica en mica, encara que molt lentament, la flexibilització els dona més marge de maniobra. Alguns treballadors de bars consultats ahir deien treballar més hores i la situació pot millorar de cara a la setmana que ve. Els cambrers aplaudeixen que a partir de demà no tindran un horari partit, sinó que podran fer les hores seguides. «Estem a l'expectativa de fer més àpats i veure si el negoci s'anima», afirmava el cuiner de Cal Xavi. Per altra banda, Sergi Algarra, que treballa com a cambrer de la cafeteria L'Abat, explicava que fins feia poc tenia un ERTO del 100 per 100 i estava satisfet de tornar a treballar. «Aquesta ampliació horària pot anar bé com a mesura de seguretat sanitària perquè no tindrem els clients acumulats en moments concrets del dia, sinó que es podran repartir», afirma Algarra.

Al marge dels horaris, els bars i restaurants han de seguir amb les mesures establerts pel Prociat, l'organisme del Govern català que dictamina les restriccions per frenar l'expansió de la pandèmia. Així, pel que fa la capacitat dels locals, es manté el 30% en interiors i el 100% en terrasses amb una distància de seguretat de 2 metres com a mínim entre taules i un màxim de 6 persones. En tots els casos, es manté l'ús obligatori de la mascareta. La novetat és que pel que fa a les reunions ja no es limiten les trobades a només dues bombolles de convivència. En les últimes setmanes, els bars i restaurants havien pogut ampliar una hora més el seu servei després de les severes restriccions com a conseqüència de la tercera onada a Catalunya que es va iniciar just després de Nadal i que va obligar a restringir els horaris d'obertura i atenció a client.

Amb anterioritat, els bars i restaurants de Catalunya havien pogut obrir les portes de 6 del matí a dos quarts de 10 de la nit, en comptes de fins a les 5 de la tarda.

Poc marge per resistir

Ying Jin serveix als clients de la cerveseria Bokatines, a les Bases de Manresa, i assegura que no els queda gaire marge de maniobra si les restriccions no es flexibilitzen d'una forma molt clara els propers mesos. «Com a mínim a l'estiu passat podíem treballar les hores que els clients volien sortir, ja que també servíem al vespre. Ara fa massa temps que no podem treballar a la nit i això és perjudicial. Si en mig any no s'hi veu un canvi important, serà molt complicat aguantar el negoci», explicava ahir.

Per a Ying Jin es tracta d'una qüestió de responsabilitat dels establiments i dels clients, i és que assegura que és difícil infectar-se en la cafeteria perquè mantenen taules i cadires amb les distàncies reglamentàries, marcades pel Govern català, i fa un intens treball de desinfecció perquè anar a fer el cafè sigui el màxim de segur possible. En aquest sentit, creu que els establiments on serveixen menjar estan pagant els plats trencats, ja que opina que en altres sectors les autoritats sanitàries «no són tan estrictes».

En el sector de la restauració n'hi ha que miren amb bons ulls les noves mesures. I és que no tots els establiments els sopars són una peça bàsica del negoci. El restaurant de la UPC de Manresa, que és situat dins del mateix campus, celebra el nou horari. «A nosaltres ens coincideix els nous horaris establerts amb les classes, i cada cop estan permetent que més alumnes assisteixin a les aules», explica, per la seva banda, la responsable de l'establiment, Júlia Herrero.

Per tant, tot i que en aquesta cafeteria hauran de respectar les normes de l'aforament, comencen a veure la llum al final del túnel. I és que no només hi van alumnes i professors del campus de la UPC de Manresa, sinó també de l'institut Lacetània, que és ben bé al costat.

El Govern va anunciar més presencialitat a les universitats, amb una limitació del 30 % de l'aforament a partir de demà. El Procicat ja havia aprovat fa dies el retorn a la presencialitat per als alumnes de primer curs i ara seran les universitats les que decidiran quines classes tornen a fer-se de forma presencial. Cada centre decidirà quins cursos poden tornar a les aules.

El Govern català tornarà a analitzar les últimes dades de pandèmia i l'evolució de les variants covid que han arribat a Catalunya en els propers dies per decidir més mesures. Ara per ara es manté el confinament comarcal. De cara a Setmana Santa, el Govern no descarta aixecar-lo. Les restriccions poden tornar a canviar a partir del 15 de març, ja que les darreres flexibilitzacions anunciades seran vigents fins al diumenge 14 de març.

Altres novetats. S'obren de nou els vestidors de gimnasos i piscines per a aquelles persones que no poden dutxar-se a casa. Tot i així es recomana dutxar-se a casa si es pot. Des de l'1 de març l'aforament de les piscines i gimnasos és del 50 %, per a aquells que acreditin suficient ventilació.

Els clients consultats ahir afirmaven, en general, que els nous horaris dels bars no els afectaran perquè al matí treballen i, per tant, no podran anar-hi. En tot cas, suposa un avenç perquè els que hi vagin a esmorzar i tinguin l'oportunitat d'anar a dinar no han d'anar a les hores concretes d'obertura que hi havia establertes fins ara, sinó que es podran repartir al llarg del matí, migdia i tarda.

«Al matí jo treballo i no podré pas venir a menjar», explica ahir Ramon Ortega mentre menjava a la cerveseria Bokatines , de les Bases. Per altra banda, un grup d'amics joves que ahir al migdia havia quedat a Cal Xavi, al carrer Abat Oliba, també expressaven la seva indiferència envers la mesura adoptada. «Als matins estudiem i tenim feina a fer», destacava Adrià Soler, de 23 anys.

Més satisfets estaven els membres d'una colla d'amics que ahir va sortir en bici i havien de beure el refresc i la cervesa fora de l'establiment perquè encara no era l'horari en què el bar estava obert. «Nosaltres ho esperem amb ganes», afirmava Jaume Palma.