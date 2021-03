L'Ajuntament demana «prudència» a l'hora d'interpretar l'índex de pol·lució

L'Ajuntament de Manresa ha demanat precaució a l'hora d'interpretar els nivells de contaminació de la ciutat com a resposta a la publicació dels resultats de l'estudi elaborat per l'Institut Global de Barcelona que posiciona la capital bagenca entre les àrees de l'Estat amb més mortalitat associada a la pol·lució. Principalment, aquella causada per les emissions de diòxid de nitrogen dels cotxes i les partícules fines derivades de la crema de combustibles a la indústria i en l'àmbit domèstic.

La investigació, que ja va recollir la redacció de Regió7 (vegeu l'edició de l'1 de març), engloba en un mateix rànquing 82 ciutats i nou àrees metropolitanes. En la llista, Manresa se situa en la desena posició,que equival a ser la 145a ciutat amb més morts causades per les emissions dels vehicles a l'Estat, ja que apareix darrere de les àrees metropolitanes de Madrid (23 municipis), Barcelona (36 municipis), València (45 municipis) i Bilbao (35 municipis). De la mateixa manera, és la 42a ciutat amb més mortalitat pel que fa a les partícules fines causades per la indústria, ja que davant també s'hi posiciona l'àrea metropolitana de Barcelona.

Tot i que en el rànquing Manresa apareix en llocs més capdavanters segons l'índex de possibles morts atribuïbles a la contaminació, hi ha ciutats que superen la capital bagenca en densitat de població, com la de Mataró i Tarragona, que presenten pitjors dades d'ambdós contaminants.

En conseqüència, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, considera que no s'han d'extreure conclusions precipitades d'un estudi «complex, que empra tres models matemàtics diferents i un algoritme que té en compte diversos paràmetres». El regidor assegura que, en l'actualitat, els nivells de contaminació de la capital bagenca es troben en la mitjana de les ciutats catalanes tant pel que fa als índexs de partícules fines com pels de diòxid de nitrogen, i això és gràcies a la millora de la tendència de la qualitat de l'aire a la ciutat en els darrers dos anys.

Concretament, l'Anuari de la Qualitat de l'Aire de la Generalitat de Catalunya determina que els nivells de diòxid de nitrogen han passat de 27,3 µg/m3 a 19 µg/m3 des del 2018 fins a l'actualitat. La reducció del valor de partícules fines també ha decaigut, de forma menys significativa, dels 14,9 µg/m3 -xifra que marca l'estudi d'IsGlobal- als 13 µg/m3 en el 2019.

Huguet confessa que «l'Anuari de la Generalitat diu que la nostra qualitat de l'aire no és la pitjor de tot Catalunya, però tampoc és la millor», i assegura que caldrà continuar fent esforços per reduir les principals fonts de contaminació ,«mentre hi hagi constància que persones de la ciutat emmalalteixen i, fins i tot, arriben a morir a causa de la contaminació, caldrà continuar fent esforços per reduir el trànsit de vehicles dins la ciutat, que és, a grans trets, la principal font de pol·lució».

Examinar en detall la investigació científica d'IsGlobal és un tasca que l'Ajuntament durà a terme per tal de recollir totes les dades possibles i saber cada cop amb més precisió la situació de la ciutat. La lluita contra la pol·lució a Manresa ja figura en l'actualitat com un dels eixos principals del nou Pla de Mobilitat que el consistori ja està començant a dissenyar.

L'alerta anterior es va decretar el 23 de febrer a causa d'una intrusió de pols sahariana a partir del dia 18 i la previsió dels models de dispersió de contaminants. El Govern ha recomanat reduir moviments en cotxe privat i moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot per a les persones amb problemes cardiovasculars o respiratoris. L'episodi d'alta contaminació ambiental es va rebaixar el 26 de febrer, però atesa la previsió de la persistència de la intrusió de pols africana, es va mantenir l'avís preventiu per partícules en suspensió a tot el país. Segons Territori i Sostenibilitat, aquest dissabte la situació es va agreujar i ja s'acumulen 4 dies on la mitjana diària dels nivells de PM10 ha superat el valor de 50 µg/m3. Ahir a Manresa es van excedir els 51 µg/m3 a les nou del matí. A mesura que va passar la jornada, els nivells van disminuir fins arribar als 42 µg/m3 a les vuit del vespre. En total, han estat 14 les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica on s'han presentat nivells entre moderats i alts. Es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.