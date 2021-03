Dinosaurs Tour animatrònics, el 13 i 14 de març al Palau Firal de Manresa

Arxiu Particular

Imatge de la mostra Arxiu Particular

Una trentena de reproduccions a gran escala de dinosaures es podran veure aquest cap de setmana al Palau Firal de Manresa, alguns d'ells amb moviment articulat, en l'exposicó itinerant Dinosaurs Tour.

L'horari d'obertura tant dissabte com diumenge serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Les entrades es poden adquirir por 8 euros a les guixetes de l'exposició i a www.dinosaurstour.com.

Aquesta mostra itinerant ha recorregut més d'una desena de països europeus (Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Noruega, Polònia o Romania, entre d'altres) compta amb una trentena de peces inèdites a mida real, algunes d'elles animatròniques, que simularan l'aspecte i el comportament dels dinosaures. "Els visitants podran veure els últims avenços tecnològics. Els dinosaures que exposem es mouen i fins i respiren!", assegura Norman Tesser, comissari de l'exposició. "És en un autèntic Parc Juràssic ", afegeix Tesser.

Dinosaurs Tour exposarà Triceratops, Tiranosaures, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaures, Espinosaure, Diplodocus i el famós Tiranosaure Rex a mida real, entre d'altres. A més de les peces, es realitzaran projeccions didàctiques sobre la forma de vida d'aquesta fauna prehistòrica i hi haurà sorpreses.

Hàbitat natural

"Combinem entreteniment i diversió per als més petits, juntament amb un ampli factor pedagògic perquè aprenguin mentre es meravellen d'aquests gegants ", comenta el comissari. Per fer la exposició més impactant i real, es recrearan els hàbitats naturals d'aquestes magnífiques peces en escenes compostes per vegetació i escenografia dissenyada segons estudis científics sobre les característiques de la terra en aquesta època.

L'exhibició comptarà amb panells informatius i descriptius amb detalls científics sobre les eres geològiques, teories sobre l'extinció dels dinosaures i dades sobre la recuperació de restes fòssils.

Els organitzadors asseguren que "serà un esdeveniment segur i amb totes les mesures de prevenció. Comptem amb un ampli protocol amb més de 80 mesures de mitigació amb pautes en les diferents fases de l'esdeveniment ", explica Tesser.

Per exemple, s'han eliminat les despeses de gestió de la pàgina web de venda d'entrades per a facilitar que els visitants adquireixin els seus tiquets de manera digital, es descarreguin les entrades en els seus dispositius mòbils i, d'aquesta manera, evitar contactes a Taquilles. També la validació dels mateixos serà mitjançant escàners i sense contacte.

Els aforaments s'han reduït i s'han creat torns de visita, de manera que els organitzadors asseguren que "no hi haurà cues d'accés. Es fomentarà l'arribada de el públic de forma esglaonada, com amb l'obertura amb major anticipació i es han estudiat els fluxos de públic, entre altres mesures".