Unes dues-centes persones marxen a Manresa «per una educació feminista»

Unes dues-centes persones s'han concentrat aquest dilluns al migdia davant l'església de Crist Rei, a Manresa, en una mobilització convocada en el marc de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Darrere d'una pancarta amb el lema "Per una educació feminista 8M Vaga" les participants, majoritàriament joves, han iniciat la marxa pel carrer Guimerà cap a la Muralla.

Amb banderes liles, del sindicat, comunistes i independentistes entonen càntics com "Visca, visca la lluita feminista", "Cuinar i planxar també es treballar" i "Anticapitalistes", "La nit és nostra, cap agressió sense resposta".

A la Muralla han enfilat cap amunt en direcció a la plaça Major amb un ambient festiu i reivindicatiu.

Un 8-M amb dues concentracions



Amb motiu de la commemoració de 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, hi ha previstes dues manifestacions a Manresa, la que ha arrencat a 2/4 de 12 del migdia a Crist Rei, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) Bages; i una altra a les 7 de la tarda, a la Ben Plantada, convocada pel moviment feminista del Bages i el Moianès.

Panys tancats amb silicona als instituts



La jornada ha començat amb el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de Manresa i Santpedor tancant amb silicona els panys de les portes dels instituts Cal Gravat, Lluís de Peguera, Lacetània i IES d'Auro com acció emmarcada en la vaga estudiantil convocada avui, 8 de març, dia de la dona treballadora. També han penjat pancartes on s'hi podien llegir lemes com "Per una educació lliure de violències masclistes, 8M vaga feminista" o "Per una educació fora del mercat, 8M vaga feminista" a diversos centres públics de secundària de les dues poblacions.

Més tard, a l'hora d'entrada dels estudiants, han realitzat un piquet informatiu a l'institut Pius Font i Quer, on han repartit octavetes i han explicat els motius de la convocatòria de vaga a aquells que entraven al centre.

El sindicat assenyala els centres educatius com un espai de socialització del gènere on es pateix de manera silenciosa i invisible la imposició dels estereotips i rols de gènere. Consideren insuficients i inefectius els actuals protocols per agressions masclistes i LGBT-fòbiques dels instituts, i que fins i tot en molts casos, diuen, són inexistents, tot i que la seva obligatorietat hagi estat aprovada pel govern autonòmic.

Acusen el sistema educatiu de "perpetuar i reproduir el sistema capitalista i patriarcal". Afirmen que mentre l'educació segueixi mercantilitzada, hi seguirà havent una esquerda en l'aprenentatge de totes les etapes educatives que separa el treball productiu del reproductiu i els assigna segons el gènere, una esquerda que lliga el gènere amb la classe, assegurant a qualsevol preu el manteniment del sistema capitalista i patriarcal; i que no serà fins que hi hagi una educació 100% pública, feminista i laica, que això deixarà de passar.