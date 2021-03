El Xup acaba fent a la riera la neteja requerida a l'Ajuntament

Alumnes de secundària de l'institut Manresa Sis, al barri del Xup, van acabar retirant un abocador de deixalles a prop de la riera de Rajadell després que l'Ajuntament no hi portés a terme cap actuació de neteja, malgrat ser alertat per l'associació de veïns. L'entitat va instar el consistori manresà a netejar una àrea concreta, propera a la riera, on algú que els veïns no han identificat hi va llençar una gran quantitat de runes. Per part del consistori no hi ha hagut resposta, així que joves del centre educatiu, en el marc d'una iniciativa per dur a terme accions de col·laboració amb el barri, van ser els que van acabar netejant-ho.

Amb pales i guants, els alumnes hi van fer tasques de neteja la setmana passada, que, de fet, no només va consistir a retirar les runes, sobretot material de construcció, sinó que també van aprofitar l'ocasió per retirar deixalles i brutícia d'altres trams de l'entorn de la riera de Rajadell. «Estem molt agraïts als joves que s'han esforçat a deixar net aquest punt. I és que estem parlant d'un tram brut de l'Anella Verda i que, per tant, ha d'estar protegit. Algú que no sabem qui és va abocar les deixalles en un indret maco de l'entorn natural, a prop d'on es fa el tractament d'aigües», explica Adel El Kart, membre de la junta de l'associació de veïns.

Els joves no han estat sols en les tasques de neteja, sinó que també hi han participat membres de l'entitat veïnal. «Vam presentar la instància corresponent al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament fa uns tres mesos, però no hi ha anat personal de neteja i tenim la sensació que no fan cas de les nostres peticions», afegeix el membre de la junta.

La implicació dels adolescents neix d'aquest programa del centre educatiu d'ajut al barri, i és que els responsables de l'institut també prenen part de les trobades d'entitats del Xup. Les tasques de neteja dels entorns de la riera de Rajadell i altres punts del barri duren dues setmanes i els alumnes s'hi posen els dimarts i els dijous. De fet, els joves no només se centren en la neteja de l'entorn natural, sinó que també és previst que participin en les tasques de condicionament de la zona del barri on hi ha els murals, i on es concentren els establiments comercials del Xup.

Des de l'associació de veïns impulsaran aviat el projecte Propers, en què pretenen donar un cop de mà a les persones grans del barri, en especial atenció a les que viuen soles. Una iniciativa important en una zona de Manresa que, a part d'estar a dos quilòmetres de distància de la ciutat, hi ha un alt percentatge de població envellida. Des de l'institut també s'han volgut implicar en aquest projecte.