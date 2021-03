Manresa fa una crida a una equitat efectiva i real

L'exigència que la igualtat entre dones i homes sigui real i efectiva i no només una reivindicació d'un dia; que la pandèmia no representi un retrocés pel que fa als drets aconseguits per les dones després de tants anys de lluita, i per tal que els homes s'impliquin més per fer possible l'equitat. Són tres missatges que van marcar el contingut dels parlaments que es van escoltar ahir al vespre en l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones, a Manresa. Va tenir lloc a la sala de La Plana de l'Om amb l'aforament limitat a causa de la pandèmia.

Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI, va fer notar que entre als assistents a la convocatòria, a la qual es van adherir l'Institut Català de les Dones i la delegació del Govern a la Catalunya Central, hi havia la primera comissària que dirigeix els Mossos d'Esquadra a les comarques interiors, Cristina Manresa; i la primera sergent de la Policia Local de Manresa, Maite Hosta. Dos càrrecs que no fa massa anys hauria estat impensable que ocupessin dues dones. La regidora va posar èmfasi en el fet que la pandèmia ha evidenciat encara més les desigualtats entre homes i dones a l'hora d'assumir algunes tasques. Va dir que, malgrat no poder sortir al carrer de forma massiva, l'acte d'ahir era molt important perquè representava «el compromís de l'Ajuntament per la igualtat de gènere», que va reclamar que «sigui una realitat».

Sandra Pujol, del Consell Municipal de la Dona, també va incidir en la demanda que la igualtat entre homes i dones a nivell de «valors i de drets» sigui «efectiva» per donar un tomb a la «societat capitalista i patriarcal». Per això va instar a «continuar la lluita» cada dia i només en dates assenyalades. «Volem i mereixem la igualtat». Tot seguit es va projectar un vídeo estrenat ahir a les xarxes (també es pot veure a la web del diari) que, amb l'enunciat ´Què t'impedeix fer-ho?', reivindica que tothom pugui desenvolupar l'activitat que vulgui, independentment de si és home o dona. Per jugar a rugbi, per tenir cura d'una altra persona, per ser bomber...

Alba Camps, delegada del Govern a la Catalunya Central, va llegir la declaració institucional de la Generalitat pel 8-M, que posa de relleu la importància de les dones per fer front a la crisi des de la sanitat i altres serveis essencials, alhora que denuncia que la crisi no representi «fer un pas enrere en els avenços socials» aconseguits. El manifest apel·la als homes per ser actius en aquesta lluita i, també a assumir tasques que fins ara s'ha donat per entès que són cosa de les dones. «Tenim tot el dret a exigir-vos que feu la vostra part. Amb la meitat és suficient», els va recordar.

L'alcalde Marc Aloy va admetre que «la societat en general fem tard» i va instar a «passar de les paraules al fets» i a «treballar de forma més decidida per una igualtat efectiva i real». Va dir que ja és hora «de treure'ns el masclisme del nostre pensament» i, insistint en la idea de Camps, va recordar que la pandèmia ha demostrat encara més el pes de les dones en col·lectius que han estat bàsics per fer-hi front, des del 70% de dones a la sanitat i a les farmàcies fins al 84% que treballen a les residències o el 86% que ho fan en el sector de la neteja.

La vetllada, que es va poder seguir en directe, la va tancar l'actuació de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages amb l'espectacle de dansa contemporània Totes, amb què van oferir una mirada al moviment feminista al llarg del segle XX. Va ser acomiadat amb una forta ovació i amb crits d'algunes assistents.