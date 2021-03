La directora de la residència de la Font creu que amb el nou jardí hi surten guanyant

La directora de la Residència Assistida de la Font dels Capellans, Anna Valverde, ha donat la seva opinió sobre l'afectació en el jardí del centre de les obres lligades a l'avinguda dels Països Catalans. Principalment, sobre la solució de l'Ajuntament. «Li veig més millores que inconvenients».

Parlant «com a treballadora i representant dels treballadors», Valverde admet que, «en un primer moment, no ens va semblar correcte perquè si ens treien un tros de jardí la residència es veia minvada, però, a posteriori, l'Ajuntament ens va dir que la part que ens treuen ens la donen en una altra zona i que hi haurà una inversió perquè la part nova i el que queda de l'actual s'integrin».

Recorda que, actualment, «el jardí que tenim és molt maco» però que el perfil majoritari dels usuaris de la residència no el poden utilitzar «perquè els camins no són aptes per a les cadires de rodes i els caminadors i hi ha una muntanyeta on és impossible arribar perquè és una part elevada que fa pendent on no va ningú».

«S'ha d'aprofitar»

Insisteix que «l'important no són els metres quadrats sinó la seva utilitat. Si en tinc molts però no els puc utilitzar, és molt maco però no té res més». Creu que amb el canvi hi haurà si fa o no fa els mateixos i que la diferència és que amb la inversió de 100.000 euros de l'Ajuntament el nou jardí estarà més ben adaptat i que, «sent una inversió que ve de l'Ajuntament i de la Generalitat, s'ha d'aprofitar per fer més útil el jardí».

Valverde explica que «la part nova, pel que ens va comunicar l'Ajuntament en un reunió on també hi havia la Generalitat present, i sempre parlo partint de la base que em crec el que diuen, hi haurà una mica de desnivells adaptats per a cadires de rodes i caminadors». A més a més, des de la part vella, afegeix, es refaran els camins i, «tot i que hi hagi desnivell, si és adaptat per a cadires de rodes i caminadors, li veig més avantatges que inconvenients».

Els canvis al jardí es faran en paral·lel a les obres. «Quan necessitin el tros de jardí hauran de construir el nou mur perimetral i la part nova del jardí. El marge que tenen és d'aquí a l'octubre. Quan acabin les obres també haurà d'estar acabat el jardí», fa notar.

L'actuació ha tingut una forta oposició del Casal de la Gent Gran de la Font, que és el que en va parlar primer; de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i la Gent Gran, i també veïnal. Valverde agraeix la feina del casal a l'inici però creu que, «presentada l'oferta, l'hem d'acceptar perquè el projecte nou és una millora». Informa que l'ús que fa la gent del casal del jardí és puntual.

Més integrada al barri

Quant al fet que la residència pugui quedar envoltada de trànsit, diu que «no sé fins a quin punt serà suficientment important perquè ens molesti». Per altra banda, creu que amb les obres el fet «que la residència quedi més integrada en l'entorn és positiu» perquè lamenta que, actualment, «és ple de barreres arquitectòniques».