L'església del Carme acull vuit pintures donades per la Cova de Sant Ignasi

L'any 2019, la Cova de Sant Ignasi de Manresa va plantejar la reforma integral de l'interior de la seva església, que suposava l'eliminació de les vuit pintures que ocupaven les seves vuit capelles laterals per substituir-los per uns mosaics encarregats a l'artista jesuïta Marko Rupnik.

Aquest plantejament va generar un debat entre detractors i defensors de la reforma. Des de la parròquia del Carme es va intuir que el problema de fons era el destí final dels retaules substituïts i es va proposar un diàleg amb els responsables de la Cova. Les converses entre les dues institucions van evidenciar la voluntat d'evitar la dispersió de les obres i la seva marxa de Manresa. Amb aquests objectius, es va pactar el trasllat de les pintures per acabar de bastir les capelles buides de l'església de la Mare de Déu del Carme i deixar l'espai necessari a la Cova per instal·lar-hi les seves noves obres d'art.

Des del mes d'agost del 2020 i fins el mes de gener del 2021 s'ha treballat per dur a terme la restauració (a càrrec de l'empresa Meraperate SL), l'adequació i reforç de la il·luminació de les capelles del Carme i el trasllat i instal·lació de les peces.

Actualment, a vuit de les deu capelles del Temple de la Llum s'hi poden contemplar les pintures dedicades a Sant Francesc de Sales, Sant Carles Borromeu, Sant Josep, Sagrat cor de Jesús, Cor Immaculat de Maria, Santa Teresa de Jesús, Santa Mariana de Jesús Paredes i Santa Margarida Maria d'Alacoque, totes elles obra del jesuïta Sebastià Gallès (1812-1902) que anteriorment van ser a l'església de la Cova.



Altres millores al Carme



Aquestes operacions es van acompanyar d'altres reformes i millores a l'església del Carme. Per donar més llum al temple s'ha instal·lat una porta de vidre i s'ha canviat tota la il·luminació per fer-la més eficient i menys costosa i, per tant, més sostenible. També s'ha intervingut a la teulada i als locals adjacents per solucionar greus desperfectes ocasionats pel pas del temps.